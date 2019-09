Mister Felicità cast: attori e personaggi del film in onda stasera su Rai 1

Qual è il cast del film Mister Felicità? Questa sera, martedì 10 settembre 2019, Rai 1 propone ai suoi telespettatori in prima serata alle 21.25 una divertente commedia per la regia di Alessandro Siani, Mister Felicità.

Il celebre attore e cabarettista partenopeo è inoltre il protagonista di questa pellicola che racconta la storia di Martino, un ragazzo decisamente pigro che vive insieme a sua sorella in Svizzera e che, a causa di un grave incidente di lei, sarà costretto ad andare a lavorare nello studio di un dottore che si occupa di rimettere “in forma” la mente delle persone depresse.

Ma chi recita in Mister Felicità? Chi sono gli altri attori oltre Alessandro Siani? Vediamo qui di seguito il cast al completo del film.

La trama di Mister Felicità

Cast: attori e personaggi

Qui di seguito tutto il cast del film Mister Felicità. Accanto al nome dell’attore c’è quello del personaggio interpretato nel film. Vediamo insieme quali sono gli attori del film Mister Felicità con Alberto Siani:

Alessandro Siani – Martino

– Martino Diego Abatantuono – Guglielmo Gioia

– Guglielmo Gioia Carla Signoris – Augusta

– Augusta Elena Cucci – Arianna Crof

– Arianna Crof Cristiana Dell’Anna – Caterina

– Caterina Yari Gugliucci – Procolo

– Procolo David Zed – allenatore nazionale

– allenatore nazionale Ernesto Mahieux – presidente squadra

– presidente squadra Pippo Lorusso – violinista

– violinista Francesco Cicchella – Pappagallo Autostima (voce)

Mister Felicità: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Mister Felicità in tv? È molto semplice: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 10 settembre 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1, subito dopo la puntata di Techetechete.

È possibile vedere Rai 1 in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre (o anche al tasto 501 per la versione HD). Gli abbonati Sky, invece, hanno a disposizione il primo canale della rete di Viale Mazzini al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming