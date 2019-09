Miss Italia 2019, sospetti sulla vincitrice Carolina Stramare per i suoi legami con l’agente Pacifico

Neanche il tempo di essere eletta, e per Carolina Stramare, la nuova Miss Italia, ci sono già diversi sospetti. Ci sarebbero infatti una serie di elementi che fanno venire più di qualche dubbio. Ecco quali. Innanzitutto il fatto che il suo manager Alex Pacifico, durante il voto, ha invitato tutti a scegliere la ragazza ligure.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Pacifico era il presidente di giuria quando Carolina era stata eletta come Miss Lombardia. Una fascia importante, con la quale Carolina Stramare ha raggiunto e poi vinto la finale di Miss Italia, andata in onda in diretta su Rai 1 venerdì 6 settembre 2019.

Ma non solo. Nella giuria che ha decretato la vincitrice di Miss Italia 2019 c’era anche Giulia Salemi, seguita proprio da Pacifico come manager. L’influencer inizialmente non era prevista, ma ha preso il posto di Elisa Isoardi, che aveva dato forfait all’ultimo. Insomma, come riporta Dagospia, qualche sospetto sull’elezione di Carolino Stramare sembra esserci.

