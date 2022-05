Mina Settembre (replica): il cast completo della fiction

A partire da domenica 29 maggio 2022, in prima serata su Rai 1 torna l’appuntamento settimanale con Mina Settembre, la fiction con protagonista Serena Rossi. La prima stagione è andata in onda per la prima volta nel 2021 e torna in replica in vista dell’estate e per il grande ritorno (si spera in autunno) con la seconda stagione. La storia è tratta dagli omonimi racconti di Maurizio De Giovanni e racconta di Mina, un’assistente sociale che lavora presso un consultorio famigliare in Napoli Centro. La sua vita sentimentale è altamente ingarbugliata, perché Mina è sposata ma scopre che suo marito la tradisce, quindi torna a vivere con sua madre. Nel frattempo, al consultorio arriva un nuovo ginecologo, Domenico, per il quale potrebbe perdere facilmente la testa. Ma chi fa parte del cast di Mina Settembre? Scopriamolo insieme.

Il cast della fiction

Come già detto, la protagonista che interpreta Mina Settembre è Serena Rossi. Ad accompagnarla in questo lungo percorso ci sono diversi attori con i relativi personaggi che scopriamo di seguito:

Serena Rossi: Mina Settembre

Giuseppe Zeno: Domenico Gambardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudi Trapanese

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Primo Reggiani: Max

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Marina Confalone: Olga

Mina Settembre streaming

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.