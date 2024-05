Marry Me – Sposami: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 25 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Marry Me – Sposami, film del 2022 diretto da Kat Coiro, interpretato da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La superstar del pop Kat Valdez è una starlet nota da tempo della comunità latina per una serie di matrimoni falliti con personaggi famosi. Dopo che Marry Me, una canzone di Kat e del suo fidanzato, Bastian, diventa la hit in vetta alle classifiche in tutto il mondo, programmano di tenere la cerimonia di matrimonio davanti a un pubblico in streaming ad uno dei concerti di Kat. Altrove c’è Charlie Gilbert, un insegnante di matematica divorziato che viene convinto dall’amica e collega Parker a partecipare al concerto assieme alla figlia Lou, nella speranza di migliorare il suo rapporto con quest’ultima.

Tuttavia, poco prima che Kat sia pronta per andare all’altare, i notiziari scoprono l’infedeltà di Bastian con l’assistente della donna, Tyra, e la trasmettono ai suoi fan al concerto. Mentre ha un tracollo emotivo sul palco, Kat vede Charlie tra la folla con in mano il cartello di Parker con la scritta Marry Me. Con sorpresa di Charlie e di tutti gli altri, lei decide impulsivamente di sposarlo. Incerto, Charlie sale sul palco e sposa Kat davanti al mondo. Dopo la cerimonia, Kat si rifiuta di parlare con Bastian o Tyra mentre lei e Charlie se ne vanno. I media sono in delirio e speculano sullo stato mentale di Kat.

Il giorno seguente, dovendo rispondere all’attenzione dei media, Kat decide di rimanere sposata con Charlie per alcuni mesi per dare una svolta positiva alla situazione. Accetta con riluttanza, non volendo suscitare scalpore in nessuna delle loro vite personali. Charlie posa per le apparizioni sui media, anche se è a disagio con la sua nuova vita. Alla fine iniziano ad avvicinarsi dopo aver trascorso del tempo insieme lontano dai media e dal suo management. Kat incontra anche gli studenti di Charlie e Lou. Alla fine chiede a Kat di accompagnarlo al ballo della scuola e lei accetta. Quella notte si baciano e fanno sesso. Trascorrono le settimane successive insieme in una vera relazione romantica. Charlie prepara la sua squadra di matematica per un torneo con l’incoraggiamento di Kat agli studenti. Insegna a Lou, che ha paura del palcoscenico, a ballare per distogliere la mente dall’ansia.

Bastian si presenta per annunciare che il brano Marry Me è stato nominato per un Grammy, la prima nomination di Kat. Charlie è diffidente del fatto che Kat e Bastian dovranno esibirsi di nuovo insieme, ma Kat insiste che tra loro è finita. Tuttavia, Charlie non è sicuro di poter essere paragonato a Bastian e adattarsi al mondo di Kat. La lascia, ragionando sul fatto che il loro matrimonio non è mai stato reale.

Marry Me – Sposami: il cast

Abbiamo visto la trama di Marry Me – Sposami, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lopez: Katarina “Kat” Valdez

Owen Wilson: Charlie Gilbert

Maluma: Bastian

Sarah Silverman: Parker Debbs

John Bradley: Collin Calloway

Chloe Coleman: Lou Gilbert

Michelle Buteau: Melissa

Jimmy Fallon: se stesso

Jameela Jamil: Anikah

Streaming e tv

Dove vedere Marry Me – Sposami in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.