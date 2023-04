Chi è Marco Moraci, il marito di Veronica Maya ospite a Oggi è un altro giorno: età, figli, anni, lavoro, carriera

Chi è Marco Moraci, il marito di Veronica Maya, ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 aprile 2023 su Rai 1? Il marito della nota conduttrice non fa parte del mondo dello spettacolo, è infatti un medico molto stimato, specializzato in chirurgia estetica. Nato il 13 maggio del 1975 a Messina, si specializza in chirurgia ricostruttiva, estetica e plastica.

Marco Moraci è molto riservato, per cui non abbiamo molte informazioni sul marito di Veronica Maya. Sappiamo che i due si sono sposati per ben tre volte: la prima ai Caraibi, la seconda con rito civile in Italia e la terza con rito religioso sempre in Italia. Veronica Maya e il marito hanno tre figli: il primo nato nel 2012 che si chiama Riccardo Filippo, il secondo nel 2013 e prende il nome di Tancredi Francesco e l’ultima nata nel 2006 e si chiama Katia Eleonora.

Il curriculum di studi e professionale di Marco Moraci è di tutto rispetto, tanto che si può considerare uno dei chirurghi plastici migliori d’Italia, come si può leggere sul suo sito.

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;

Dottore di ricerca in biotecnologie applicate alle scienze Medico- Chirurgiche della Seconda Università di Napoli;

Cultore della disciplina Chirurgia Plastica presso la SUN, Seconda Università di Napoli;

Chirurgo Plastico Centro Medico Believe, Via Caposile 6, Roma, Italia; Highgate Hospital, 17 View Road, London, UK; Villa Bianca Hospital, Via B. Cavallino 107, Napoli, Italia;

Chirurgo Plastico Clinica Ruesch Hospital, Viale M. Cristina di Savoia, Napoli, Italia.

Per quanto riguarda la sua formazione:

Dottorato di Ricerca, Dottorato in Biotecnologie applicate alla chirurgia, XX Corso, Facoltà di Medicina, Seconda Università di Napoli, Napoli Tesi sperimentale Uso dei biomateriali nella rigenerazione di tessuto tracheale;

Specializzazione in Chirurgia Plastica, Facoltà di Medicina, Università di Roma Tor Vergata Voto: 70/70 cum laude, Dicembre 2005;

Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 cum laudae, Febbraio 2000, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli;

Tesi sperimentale Incisione paramarginale nella rinoplastica a cielo aperto;

Diploma presso Liceo Classico Umberto I nel Luglio 1993.

Ma dove lavora il marito di Veronica Maya? Titolare della MM Clinic di Via dei Mille di Napoli, si occupo di Chirurgia Plastica, Estetica, Ricostruttiva e di Medicina Estetica. Ha tre due studi piuttosto noti, a Napoli, Roma e Londra, frequentati da gente comune, da VIP e personaggi noti nello spettacolo.

Chi è Veronica Maya

Stimata conduttrice, debutta come attrice teatrale. Poi il debutto in tv. e nel programma Lazialità in tv, dedicato alla regione Lazio e in onda su Teleroma 56, vicino a Guido De Angelis. Nel 2004 giunge sugli schermi nazionali dove sarà protagonista di due grandi trasmissioni: Dribbling e Sabato Sprint. In seguito, la vedremo anche in Italia che vai, Stella del Sud, Unomattina, Lo Zecchino d’oro, Verdetto finale e molti altri. Negli ultimi anni ha tentato l’esperienza, poco fortunata, ad Agon Channel, dopo pare alcuni screzi con i vertici Rai.