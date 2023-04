Manila Nazzaro: la malattia che ha colpito la conduttrice

Qual è la malattia che ha colpito Manila Nazzaro, ospite nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno durante la puntata del 14 aprile 2023? Nel 2014 Manila ha rivelato di essere stata affetta da una malattia: il morbo di Basedow. Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce la tiroide, ghiandola localizzata nel collo e addetta alla produzione di ormoni che regolano il metabolismo. Per colpa del morbo di Basedow, Manila Nazzaro temeva che la carriera si fosse per lei conclusa. Era ingrassata di 20 chili, aveva smesso di riconoscersi. Le persone glielo ricordavano. Una malattia che si è palesata mentre si stava separando dall’allora marito.

Successivamente, Manila Nazzaro ha scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero. Fortunatamente, la prevenzione l’ha tratta in salvo. Del carcinoma ne ha pure parlato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con Carmen Russo e Francesca Cipriani. Il malessere ha posto a rischio pure la love story con Lorenzo Amoruso, il suo attuale compagno. Lui non ce la faceva più, per Manila Nazzaro si trattava di un periodo travagliato.

Dalle esperienze ha appreso un’importante lezione: se hai paura di vivere, non vivi. Allora ci sta di cadere e ricadere. In fondo, ci si rialza sempre finché ti vuoi bene, ha commentato nel confessionale, ripercorrendo la sua ‘linea della vita’.

Vita privata

Abbiamo visto la malattia che ha colpito Manila Nazzaro, ma chi è il marito o fidanzato della conduttrice? L’ex Miss Italia è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011. La storia con Cozza? Dopo quattro anni di fidanzamento, i due convolarono a nozze nel 2007 salvo poi dirsi ufficialmente addio nel 2017. La rottura è stata molto dolorosa sia per lei che per lui, ma col tempo l’astio è andato scemando anche per il bene dei loro figli. Ecco come la Nazzaro ha raccontato il momento del divorzio: “Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

Successivamente Manila Nazzaro ha avuto una lunga storia con un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. La storia però ora sarebbe finita. Lo scorso gennaio, infatti, “Today” e “Fanpage” hanno riportato alcuni rumors secondo cui si diceva che tra i due fosse in corso una crisi insanabile. Quest’ ipotesi oltre a trovare conferma proprio nell’assenza di foto e storie insieme, sarebbe stata avanzata anche in seguito ad alcuni comportamenti anomali di Lorenzo Amoruso. Pare, infatti, che l’ex calciatore si fosse recato a trovare la fidanzata sempre più raramente. Mentre prima Amoruso viaggiava spesso da Firenze a Roma, dove Manila vive con i suoi figli, negli ultimi tempi, invece, le trasferte erano già nettamente diminuite. Scavando più a fondo nella questione, alcuni amici della coppia avevano rivelato a “Today” che la rottura per la coppia era ormai vicinissima.

Il motivo che avrebbe portato alla rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo 5 anni d’amore è stato svelato poi dal settimanale “Chi”. Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini a chiudere la relazione sarebbe stata proprio Manila che non avrebbe avuto più intenzione di appianare le divergenze con l’ex compagno.