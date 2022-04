Made in Sud 2022, il cast: conduttori e comici dello show di Rai 2. Chi sono

Qual è il cast di Made in Sud 2022? Chi sono i comici e i conduttori della nuova edizione? Il programma comico di Rai 2 torna in prima serata per otto puntate a partire da lunedì 18 aprile, per festeggiare i suoi primi dieci anni. Tante le novità, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. Per quanto riguarda i comici, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si alterneranno alcuni volti storici della trasmissione, ma non mancheranno nuovi divertenti personaggi pronti a farci ridere.

Cast

Nel dettaglio, la nuova coppia di conduttori, è come detto formata da Lorella Boccia e Clementino. La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione.

Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast, per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi. Nella prima puntata prevista la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri, le coreografie sono di Fabrizio Mainini.

La scenografia di Cappellini e Licheri è ispirata alle città bianche del Sud e richiama una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.

Made in Sud è un programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel produzioni ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda. Autori del programma: Nando Mormone, Paolo Mariconda, Marco Terenzi, Ciro Ceruti, Gianluca Belardi, Palmerino Abbacuccio e Sergio Colabona. Collaboratori ai testi: Angelo Venezia, Rosario Toscano, Francesco Burzo, Guglielmo Iezzi e Gennaro Scarpato. Produttore esecutivo Rai: Paola Maggioli. Direttore della fotografia: Sandro Carotenuto. Produttore esecutivo Tunnel: Fabio Tassan Pagnochet. La regia è di Sergio Colabona.

Made in Sud 2022: conduttori

Ma chi sono Lorella Boccia e Clementino, i conduttori di Made in Sud 2022? Clementino è un popolarissimo rapper napoletano, divenuto ormai anche un volto popolare per il pubblico televisivo. Ha infatti partecipato come ospite in molte trasmissioni, dimostrando simpatia e spigliatezza. Inoltre è stato uno dei giudici dell’ultima edizione di The Voice Senior, in onda su Rai 1.

Lorella Boccia è invece una ballerina, anche lei ormai volto noto della tv, in particolare nei programmi Mediaset: ha fatto parte del corpo di ballo di Amici 12 prima come ballerina e poi co-conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi. Inoltre ha già partecipato ad un altro show comico, Colorado, che ha condotto nel 2013 accanto ad Olga Kent e Paolo Ruffini. Recentemente le è stato affidato un talk show tutto suo, Venus Club su Italia 1. Ora la grande opportunità rappresentata da Made in Sud.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming o recuperarla in qualsiasi momento on demand tramite la app gratuita Rai Play.