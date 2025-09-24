Icona app
24 settembre 2025
TV

Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Love Again: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C. Strouse. È un remake in lingua inglese del film tedesco SMS für Dich del 2016, a sua volta basato su un romanzo di Sofie Cramer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’illustratrice per bambini Mira Ray, alle prese con la tragica perdita del suo fidanzato John, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista e critico musicale che rimane affascinato dall’onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Céline Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

Love Again: il cast

Abbiamo visto la trama di Love Again, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Priyanka Chopra: Mira Ray
  • Sam Heughan: Rob Burns
  • Céline Dion: se stessa
  • Sofia Barclay: Suzy Ray
  • Russell Tovey: Billy Brooks
  • Lydia West: Lisa Scott
  • Steve Oram: Richard Hughes
  • Omid Djalili: Mohsen
  • Nick Jonas: Joel
  • Celia Imrie: Gina Valentine
  • Arinzé Kene: John
  • Nisha Chadha: Madre di Mira
  • Camille Hatcher: Molly

Streaming e tv

Dove vedere Love Again in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 24 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

