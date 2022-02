Lol 2 – Chi ride è fuori: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lol 2 – Chi ride è fuori, il comedy show in onda su Amazon Prime Video? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste 8 puntate. Le prime quattro saranno rilasciate (e quindi visibili sulla piattaforma streaming) a partire da giovedì 24 febbraio 2022; le seconde quattro invece da giovedì 3 marzo 2022. La piattaforma permette ai suoi abbonati, come noto, di poter vedere le varie puntate “liberate” in qualsiasi momento e quante volte uno vuole. Ma dalle date di emissione delle puntate non si scappa.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Lol 2 – Chi ride è fuori? Come avvenuto nella prima edizione, ogni episodio del comedy show avrà una durata di circa 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Lol 2 – Chi ride è fuori in diretta tv e live streaming? Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio 2022 (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a euro 36/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a euro 36/anno.