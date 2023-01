Lo Hobbit – La desolazione di Smaug: trama e cast del film su La7

Questa sera, lunedì 16 gennaio 2023, va in onda su La7 il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, film fantasy diretto da Peter Jackson e secondo capitolo della trilogia de Lo Hobbit e prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli. Ma qual è la trama e il cast di Lo Hobbit La desolazione di Smaug? Appuntamento questa sera su La7 dalle 21.15.

Trama

Il film si apre con un flashback del primo incontro tra Thorin Scudodiquercia e Gandalf. Quest’ultimo convince l’erede al trono di Erebor ad assoldare un hobbit come ‘scassinatore’, per rubare l’Arkengemma e sconfiggere Smaug. Nel presente la compagnia dei nani, Bilbo Baggins e lo stregone si rifugiano dal Mutapelle Beorn. Sotto consiglio della dama elfica Galadriel, Gandalf e Radagast cercano di scoprire chi si celi dietro al Negromante. La verità sulla nuova malvagia minaccia sconvolgerà i due stregoni.

Partiti alla volta del Bosco Atro, la compagnia finisce nella trappola di mostruosi ragni giganti e l’intervento degli Elfi silvani, guidati da Legolas sarà fondamentale. Giunti nel regno elfico, i nani rifiutano la proposta del re Thranduil e vengono imprigionati. Ancora una volta, la scaltrezza di Bilbo permetterà al gruppo di riprendere il viaggio.

Durante la fuga, secondo la trama del film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, la compagnia si imbatte nel nocchiere di Pontelagolungo, Bard, che, dopo aver scoperto che Thorin è l’erede della dinastia Durin, tenta di persuadere il Governatore a non aiutarlo, affinché non si compia la profezia e Smaug non riduca in cenere il villaggio. Ma l’avidità del regnante supera la sua lungimiranza e, mentre Bilbo inizia a percepire l’oscura forza dell’anello sottratto a Gollum, la Terra di Mezzo è nuovamente sull’orlo del baratro. Di seguito il trailer ufficiale del film:

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug: cast

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film di Peter Jackson del 2013, tra cui Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Luke Evans, Richard Armitage, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Christopher Lee. Ecco l’elenco completo degli attori del cast e i personaggi interpretati.

Martin Freeman: Bilbo Baggins

Ian McKellen: Gandalf

Richard Armitage: Thorin Scudodiquercia

Benedict Cumberbatch: Smaug; Il Negromante

Evangeline Lilly: Tauriel

Lee Pace: Thranduil

Luke Evans: Bard l’Arciere

Ken Stott: Balin

James Nesbitt: Bofur

Orlando Bloom: Legolas

Streaming e tv

Dove vedere Lo Hobbit – La desolazione di Smaug in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda lunedì 16 gennaio 2023 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107.