Live Non è la D’Urso, gli ospiti della seconda puntata: Matteo Salvini, Fabrizio Corona e Loredana Bertè

Tanti ospiti nella seconda puntata della nuova stagione di Live Non è la D’Urso, la trasmissione in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Come sempre spazio a tanto gossip, attualità, cronaca, con personaggi tra i più amati del pubblico che saranno presenti nello studio di Live.

Dopo il grande successo della passata stagione, trainato soprattutto dal caso mediatico di Pamela Prati e del finto matrimonio con Mark Caltagirone, il programma di VideoNews ripropone gli elementi più forti di questo format: su tutti la presenza delle sfere, con all’interno personaggi che si confronteranno con l’ospite in studio, dividendosi tra quelli a favore e quelli contrari.

Confermata anche l’interazione con il pubblico da casa attraverso la app di Mediaset Play e la possibilità di esprimere il proprio ‘mi piace’ e il ‘non mi piace’ attraverso il Live sentiment. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.20.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Live Non è la D’Urso ospiti: le anticipazioni della seconda puntata di oggi

Grande attesa per la presenza in studio con Barbara D’Urso di Matteo Salvini: il leader della Lega si confronterà con 5 ospiti, nascosti all’interno delle sfere. A Live Non è la D’Urso stasera anche Loredana Bertè, che ci regalerà un toccante ricordo e omaggio alla sorella Mia Martini.

Un video esclusivo, registrato nei giorni scorsi, ci porterà all’interno del carcere di San Vittore, dove è detenuto Fabrizio Corona: le telecamere di Live hanno intervistato alcune persone che hanno avuto modo di frequentarlo in queste settimane.

Potrebbero interessarti Collateral: trama, cast, trailer e streaming del film in onda oggi su Rete 4 Live non è la D’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata del 22 settembre Doctor Strange: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

E ancora tra gli ospiti di stasera di Live Non è la D’Urso Angelo Panzironi, il cui programma alimentare che promette di vivere fino a 120 anni. Molti sono contrari, ma c’è anche chi l’ha provato e si dice entusiasta. In studio si scontreranno gli scettici contro i cosiddetti Angeli di Panzironi.

Infine spazio anche in questa puntata al caso Prati. Ascolteremo le accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone. Appuntamento dunque stasera 22 settembre su Canale 5.