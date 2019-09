Live Non è la D’Urso, arriva la seconda stagione con tanti nuovi ospiti: le anticipazioni della prima puntata

Seppur con iniziale indecisione, Live Non è la D’Urso ha finalmente una data d’uscita: la nuova stagione del programma serale condotto da Barbara D’Urso arriva su Canale 5 domenica 15 settembre 2019 con la prima puntata, ricca di ospiti e personaggi chiacchieratissimi (anche della precedente primavera) che animeranno il piccolo schermo Mediaset.

Al timone, ancora una volta, l’instancabile Barbarella che aveva annunciato l’arrivo del programma serale durante Pomeriggio 5. “Come sapete il nostro editore ha deciso di cambiare il giorno di programmazione. Lui ama sempre mettermi nella giornata più difficile del palinsesto di Canale 5. Domenica sera debuttiamo”.

Il talk show serale della D’Urso, come da tradizione, prevede tantissimi ospiti in studio. Vediamo quali sono le anticipazioni per il grande ritorno.

Live Non è la D’Urso, le anticipazioni della prima puntata

Una D’Urso spacciata per Wonder Woman negli spot pubblicitari di Mediaset rappresenta appieno il grande ritorno del suo Live serale. Tantissimi gli ospiti, alcuni più conosciuti di altri per quel salotto di Canale 5, attesi questa sera.

Partiamo dal grande ritorno: anche questa sera, com’è accaduto spesso nella precedente primavera, ci sarà un insolito duo a discutere di uno dei casi più accesi di quest’annata. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo torneranno a discutere del Prati-gate, l’appassionante (quanto fantascientifica) vicenda che ha visto Pamela Prati coinvolta nel grande scandalo dell’inesistente Mark Caltagirone. Pamela ed Eliana sono state le sue agenti e hanno portato avanti la messa in scena esattamente come la Prati, sui giornali e in televisione, anche dalla D’Urso.

Oltre alle due ex rappresentanti della Prati, in studio da Barbarella ci saranno anche altri ospiti, come l’attore americano Mickey Rourke, il sex symbol degli anni ’80 conosciuto per aver recitato nel film “9 settimane e mezzo” che è risultato essere irriconoscibile nelle ultime apparizioni televisive.

In più, Paola Caruso avrà un angolo tutto suo dedicato a quei vip come lei che stanno cercando la propria madre biologica attraverso l’esame del DNA: ospite questa sera di Live è una comica molto famosa.

Infine, nel salotto di Barbara ci sarà anche Mariana Nannis, moglie di Claudio Caniggia, con le sue rivelazioni sconvolgenti.

Tutti gli ospiti della prima puntata di Live Non è la D’Urso

Questo e tanto altro nella prima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 15 settembre 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.