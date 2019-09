Lidia Schillaci, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2019: dalle cover alle colonne sonore

Lidia Schillaci è una dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1 quest’anno cambia veste e aggiunge un concorrente in più, anche se vale metà (Gigi e Ross, i due comici, sono due al prezzo di uno). Ma chi è Lidia?

La sua carriera da cantante parte dalla tenera età per poi svoltare già a 18 anni.

Ma vediamo insieme cosa sappiamo di Lidia Schillaci prima della sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Lidia Schillaci, chi è: dagli albori a Rai 1

Nata a Palermo il 28 marzo 1984, Lidia sviluppa sin da piccola una forte passione per la musica e prosegue gli studi presso il Conservatorio di Trapani. Il suo talento si è evoluto nel corso degli anni e le sue collaborazioni possono vantare di nomi ben noti alla musica italiana, passando da Eros Ramazzotti a Max Pezzali e a Elisa.

Sapevate, ad esempio, che Lidia ha composto la colonna sonora del film Sbirri con Raoul Bova? Oppure della serie televisiva “Non smettere di sognare”?.

Ha poi reinterpretato brani celebri come “Silent Night” (che è servita da colonna sonora allo spot natalizio della Wind) e “Come te non c’è nessuno” (utilizzando nella campagna tv di Ferrero Nutella Unica), per poi partecipare alla trasmissione “Operazione trionfo” nel 2002.

Oltre a cantare, Lidia non ha disdegnato neanche il percorso di recitazione, motivo per il quale l’abbiamo vista anche in alcune fiction come “Non smettere di sognare 2”. Da anni, fa parte della big band di “Ballando con le stelle”.

Della sua vita privata non si conoscono grandi dettagli. Lidia preferisce essere discreta e non divulga le sue informazioni personali ma, come ogni cantante di questi tempi, ha un profilo Instagram dove potete seguirla.

Finora, la cantante ha ottenuto il following di oltre 20 mila persone, costantemente aggiornate sul suo da fare artistico.