Chi era Letizia Battaglia, la fotografa raccontata in Solo per passione

Chi era Letizia Battaglia, la fotografa protagonista della miniserie Solo per passione? La sua storia è raccontata dalla regia di Roberto Andò, suo grande amico e, come lei, siciliano. La miniserie approda su Rai 1 con doppio appuntamento serale: il primo fissato per domenica 22 maggio 2022, il secondo per lunedì 23 maggio 2022, dalle ore 21:25. Ma chi era la fotografa conosciuta in tutto il mondo? Scopriamo di più sul suo conto.

Chi era Letizia Battaglia: opere, vita privata

Classe 1935, Letizia Battaglia è nata a Cefalù, sulle coste della Sicilia. Ha iniziato a scattare le prime fotografie a 34 anni collaborando con L’ora, un giornale di Palermo. Agli esordi, Letizia era l’unica donna in quel settore. Poco dopo si è trasferita a Milano collaborando con diverse testate per poi tornare a Palermo e fondare Informazione fotografica, un’agenzia nata con la collaborazione di Franco Zecchin. Attraverso il suo obiettivo, ha documentato gli anni di piombo a Palermo, immortalando i delitti di mafia. Nel 1980, è la prima fotoreporter ad arrivare sul luogo dove è stato assassinato Piersanti Mattarella. Tra gli scatti più famosi vi è la “bambina con il pallone”, una fotografia che fa il giro del mondo. Letizia Battaglia è conosciuta in tutto il mondo, le sue foto in bianco e nero raccontano storie di Palermo poco note che vanno oltre la mafia, fatte di sguardi di bambini, di donne, di strade e feste di paese, di vita quotidiana. Della sua vita privata sappiamo che si è sposata una volta e da quel matrimonio sono nate le sue tre figlie. Negli ultimi anni, Letizia ha allestito una mostra cinematografica sulla sua carriera a Venezia, presso la Casa dei Tre Oci. L’ultima grande mostra si è svolta a Roma nel 2022. La fotografa era malata di tumore e si è spenta il 13 aprile 2022 a Cefalù.

Solo per passione streaming e TV

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.