Lea – Un nuovo giorno: il cast (attori) completo della fiction di Rai 1

Qual è il cast completo di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction in onda il martedì sera su Rai 1? Il cast della serie tv è capitanato da Anna Valle, volto noto per gli appassionati della fiction generalista. Al suo fianco Giorgio Pasotti, co-protagonista di recente di Mina Settembre, e Mehmet Günsür, che ha già lavorato con Anna Valle ne La Compagnia del Cigno 2. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle è Lea Castelli

Giorgio Pasotti è Marco Colomba

Mehmet Günsür è Arturo

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano

Marina Crialesi è Olga

Nel cast anche Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Location

Dove è stato girata (location) la fiction Lea – Un nuovo giorno? La location principale delle riprese – che si sono svolte durante l’estate 2021 – è stata Ferrara, dove sono state ambientate le scene in esterno. In particolare il set è stato allestito nei pressi della chiesa di Santo Stefano e dei portici di fronte, fino a via Boccalone. Il quartier generale della troupe si trovava invece in piazza Sacrati. Le scene in interno sono state girate a Roma.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Lea – Un nuovo giorno, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in diretta da pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutte le puntate grazie alla funzione on demand.