Laura Torrisi, chi è la concorrente di Amici Celebrities 2019

Tra i concorrenti di Amici Celebrities 2019, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, c’è Laura Torrisi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello. Il programma, spin-off in versione Vip del talent di Maria De Filippi, va in onda a partire da sabato 21 settembre. Ma chi è Laura Torrisi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La concorrente di Amici Celebrities gareggia nella Squadra Blu, quella che ha come coach Alberto Urso, e si esibirà nel canto.

Laura Torrisi chi è, carriera dell’attrice ed ex di Leonardo Pieraccioni

Classe 1979, Laura è nata a Catania ma vive in Toscana e in particolar modo a Prato, insieme alla figlia Martina, avuta insieme a Leonardo Pieraccioni. Sin da piccola è attratta dal mondo dello spettacolo e sogna di fare l’attrice.

Nel 1998 partecipa a Miss Italia e arriva tra le finaliste. Laura Torrisi ottiene il grande successo di pubblico quando diventa una concorrente del Grande Fratello, nel 2006. Dopo l’esperienza al Gf, si fa notare per la sua esuberanza e diventa la protagonista del film di Pieraccioni Una moglie bellissima.

Nel 2010 è la protagonista del film Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile. Nel 2015 è conduttrice della trasmissione Mistero Adventure. La concorrente di Amici Celebrities torna poi alle serie tv e recita in Il ello delle donne… alcuni anni dopo e poi è nel cast di Le tre rose di Eva.

Laura Torrisi chi è, vita privata

Ha conosciuto Leonardo Pieraccioni nel 2007, sul set del film Una moglie bellissima. Nel 2010 i due hanno avuto una figlia, Martina. Nel 2014 è arrivata la notizia della loro separazione. Nel 2017 ha annunciato di essersi fidanzata con l’ex pilota di rally Luca Betti.

Nel 2018, poco prima del matrimonio, i due hanno annunciato di essersi lasciati. Non è chiaro se adesso ci sia stato un riavvicinamento. Il profilo Instagram ufficiale di Laura Torrisi è seguito da oltre 1 milione 100mila persone.

