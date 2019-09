La verità sul caso Harry Quebert, finale di stagione: trama e anticipazioni dell’ultima puntata della serie | 11 settembre

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT FINALE – Ultima puntata per la serie tv La verità sul caso Harry Quebert, la fiction di successo in onda su Canale 5 stasera 11 settembre 2019 con il finale di stagione. Tutti i fan potranno assistere agli ultimi tre dei dieci episodi totali per la serie tratta dal romanzo best seller di Joel Dicker. Appuntamento su Canale 5 dalle 21.25.

Ma come finisce La verità sul caso Harry Quebert? Di seguito trama e anticipazioni dell’ultima puntata in onda stasera.

La verità sul caso Harry Quebert, finale di stagione | Anticipazioni ultima puntata

Stasera 11 settembre sapremo la verità sul giallo che ha appassionato milioni di italiani. In prima serata su Canale 5 andranno infatti in onda gli ultimi tre episodi della serie tv, vale a dire l’ottavo il nono e il decimo.

Ecco la trama e le anticipazioni. Marcus continua ad indagare, ma si rende conto che le conclusioni a cui era arrivato sono sbagliate. Segue così un’altra pista e indaga ancora su Luther. Nel frattempo scopre i motivi delle ferite che Nola presentava su tutto il corpo. Chi la picchiava? Era davvero la madre? Un grande aiuto verrà dal padre della giovane vittima protagonista della serie, scomparsa nel 1975.

Intanto Marcus, in questa ultima puntata di La verità sul caso Harry Quebert si è reso conto che dietro Le origini del male ci sono diversi segreti da svelare. Inoltre con il Sergente va ad analizzare lo scambio di lettere tra Harry e Nola, per capire qual era il rapporto tra i due. Inoltre si scopre che Luther aveva una passione frenata per Nola, perché gli ricordava la sua giovinezza e la sua ex fidanzata.

Ormai le indagini sono vicine a svelare il giallo che ha costituito la trama avvincente della serie La verità sul caso Harry Quebert in onda su Canale 5. Di seguito tutti i dettagli su come finisce. Se non volete spoiler, non proseguite nella lettura!

La verità sul caso Harry Quebert, finale di stagione | Come finisce

Marcus scopre che non è Harry l’autore del libro Le origini del male. A scrivere le lettere a Nola fu infatti Luther Caleb, che aveva imitato la grafia di Marcus. Il libro quindi, composto da quelle lettere, è stato scritto da Luther.

Torniamo nell’ultima puntata di La verità sul caso Harry Quebert a quella sera del 30 agosto 1975 a Sommerdale. Nola riceve una lettera di Harry con cui lui (in realtà Luther) pone fine alla loro relazione. La ragazza, disperata, si fa del male da sola. Attenuata la rabbia, sale in macchina di Luther, che le confessa di essere lui l’autore delle missive.

Luther e Nola fuggono nel bosco, inseguiti da Travis. A questo punto la ragazza vede Dawn e Pratt uccidere Luther a manganellate. Nola si rifugia dalla signora Cooper, esortandola a chiamare la polizia. Pratt la raggiunge e fredda la signora Cooper.

A quel punto Nola non ha più vie d’uscita e Dawn la uccide con un colpo di manganello. È lui dunque l’autore dell’omicidio che costituisce la storia di La verità sul caso Harry Quebert.

I due poliziotti organizzano un piano per liberarsi dei cadaveri di Nola e Luther, seppellendo la prima nel giardino di Quebert e simulando per Caleb un incidente. Tornando al presente, Harry si complimenta con Marcus per essere arrivato alla verità.

Il professore, infine, esce di scena chiedendogli di scrivere un nuovo libro sulla verità del caso Harry Quebert.