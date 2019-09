La strada di casa 2, la trama della seconda stagione

Alessio Boni torna nelle vesti di Fausto Morra per la seconda stagione della fiction La strada di casa. Il capitolo 2 dell’appassionante serie va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 17 settembre 2019 e prevede dodici episodi, come la prima stagione.

La fiction è stata girata perlopiù a Torino e dintorni, da Borgo Cornalese a Carignano.

Cosa ci aspetta in questa seconda stagione? E dov’eravamo rimasti?

La strada di casa 2, la trama: dov’eravamo rimasti?

Nella prima stagione de La strada di casa, abbiamo imparato a conoscere i protagonisti della fiction. Fausto Morra è il proprietario dell’omonima cascina e intrattiene affari loschi con i fratelli Crespi. Paolo Ghilardi, ispettore veterinario della ASL di Torino, decide di fare una visita di controllo a sorpresa così Fausto, stanco della prepotenza dell’ispettore, chiede una mano a Ernesto, responsabile ASL perfettamente a conoscenza delle sue truffe. Paolo accompagna Fausto alla ricerca di sua figlia Viola, scomparsa improvvisamente, ma dei due farà ritorno soltanto Fausto: Paolo è morto.

Dopo cinque anni, Fausto si risveglia dal coma e non ricorda esattamente gli avvenimenti precedenti all’incidente, così si lascia aiutare dalla dottoressa Madrigali per capire cos’è successo la notte in cui Paolo è morto. La sua famiglia, nel frattempo, è andata avanti. La moglie Gloria si è innamorata di Michele, il migliore amico di Fausto. Il figlio Lorenzo ha abbandonato l’allevamento di bovini per dedicarsi all’agricoltura biologica e la figlia Milena si è legata al fisioterapista Bashir. Viola, cresciuta, frequenta il liceo. Dolce sorpresa è Martino, il figlio di cui non sapeva nulla.

I problemi per Fausto sono soltanto all’inizio: oltre alla sua famiglia, anche elementi esterni come i fratelli Crespi iniziano ad avanzare pretese.

Fausto finisce con il confessare l’omicidio di Paolo e di aver commesso frutte per salvare la sua azienda, così finisce in carcere. Ma la verità è molto più complicata.

Tutto quello che c’è da sapere su La strada di casa 2, dalla trama al cast allo streaming

La strada di casa 2, la trama: di cosa parla la seconda stagione

La nuova stagione de La strada di casa vede tornare i nostri protagonisti alla Cascina Morra, tappezzata da agenti della polizia e uomini in tuta bianca pronti a mettere sottosopra la zona recintata da nastri gialli: c’è stato un omicidio e Fausto è davanti a un magistrato nella sala interrogatori.

Dopo tre anni di reclusione, Fausto è finalmente un uomo libero e può ridare un po’ di felicità ai suoi cari. Irene e Lorenzo hanno deciso di aspettare la scarcerazione per celebrare le nozze ma, il giorno del matrimonio, Irene non si presenta. Cosa le è successo? Un ripensamento dell’ultimo minuto? Impossibile secondo Fausto.

Il cast della fiction La strada di casa

Potrebbero interessarti Scrivimi ancora trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1 Scrivimi ancora: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Downton Abbey arriva su Airbnb: il soggiorno da sogno soltanto per una notte

In più, un bambino della casa famiglia dove Irene lavorava come volontaria è scomparso. Che i due casi siano collegati? Fausto decide di indagare di proprio pugno sulla misteriosa scomparsa, anche per evitare che i sospetti ricadano su di lui.

La strada di casa 2 va in onda martedì 17 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming La strada di casa 2