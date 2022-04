A che ora inizia La scogliera dei misteri: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia La scogliera dei misteri, la miniserie francese in onda in prima TV su Rai 1? La serie TV debutta sul primo canale di Viale Mazzini martedì 12 aprile 2022 a partire dalle ore 21:25. In tutto sono previste tre puntate da due episodi ciascuna per un totale di sei episodi. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa che potrebbe subire variazioni a seconda degli imprevisti di giornata:

Prima puntata: martedì 12 aprile 2022

Seconda puntata: martedì 19 aprile 2022

Terza puntata: martedì 26 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata de La scogliera dei misteri? La messa in onda della miniserie francese parte come già detto dalle 21:25 su Rai 1 e dovrebbe terminare intorno alle 23:25. Ciò significa che ogni episodio dovrebbe durare circa 60 minuti, per cui la puntata in totale dovrebbe durare due ore. La storia segue Lola Bremond indagare sul suo passato una volta che viene attirata in un paesino della Francia del Nord. Ad interpretare la protagonista della miniserie mystery è l’attrice francese Garance Thénault. Nel cast ci sono anche altri attori come Pierre-Yves Bon, Élodie Frenck, Alexis Loret, Farouk Bermouga, Aurélie Vaneck, Xavier Lemaître, Gabrielle Lazure, Vincent Jouan e Manuel Gélin.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto a che ora inizia la miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere gratuitamente alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App (quindi smartphone, tablet). Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.