La Pupa e il Secchione 2022, vincitori: chi ha vinto il reality show

LA PUPA E IL SECCHIONE 2022 VINCITORI – Chi ha vinto la Pupa e il Secchione Show 2022, la cui finale andrà in onda martedì 3 maggio su Italia 1? Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura causa spoiler. Grazie agli amici di Twitter (che hanno assistito all’ultima registrazione), abbiamo saputo che Maria Laura De Vitis ed il suo secchione Edoardo Baietti si sono aggiudicati la finalissima battendo, nell’ultimo step, Emy Buono ed Alessandro De Meo. Sono dunque loro i vincitori di questa edizione condotta da Barbara D’Urso.

Concorrenti

La nuova edizione de La pupa e il secchione 2022, come detto, è condotta da Barbara d’Urso, un nome ben noto agli affezionati Mediaset. Il suo ritorno in prima serata avviene quindi su Italia 1 e, per l’occasione, la conduttrice ha voluto nel suo cast anche nomi VIP. Il programma infatti si basa su giochi di coppie, composte equamente tra pupe e secchioni, e per l’edizione 2022 ci saranno anche nomi popolari della televisione italiana. I concorrenti sono in totale 22, quindi andranno a comporre 11 coppie divisi equamente tra pupe e secchioni. Quest’anno ad aggiungere una marcia in più è il coinvolgimento di concorrenti VIP. Le pupe e i pupi:

Asia Valente

Emy Buono

Flavia Vento

Laura Comaschi

Maria Laura De Vitis

Mila Suarez

Nicole Di Mario

Paola Caruso

Vera Miales

Alessio Tripi

Denis Dosio

Francesco Chiofalo

Ecco invece i secchioni e le secchione di questa edizione:

Annaclara Hellwig

Ilaria Bruni

Valentina Matteucci

Alessandro De Meo

Aristide Malnati

Gianmarco Onestini

Mirko Gancitano

Nicolò Scalfi

Orlando Puoti

Barbara d’Urso non è da sola: al suo fianco tre opinionisti. Si tratta di: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.