La Pupa e il Secchione 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione 2022, la nuova edizione del programma in arrivo in prima serata su Italia 1? Il format quest’anno cambia leggermente le regole del gioco grazie all’arrivo di Barbara d’Urso come conduttrice. Volto simbolico di Mediaset, porterà un pizzico di reality show nel programma, ben conosciuto dal pubblico italiano poiché andato in onda per la prima volta sui piccoli schermi già nel 2006. Ma quante sono le puntate della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2022 ve lo diciamo subito. Ogni puntata va in onda martedì sera, alle ore 21:25, su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo. Di seguito vi riportiamo la programmazione completa del programma, che potrebbe subire variazioni a causa d’imprevisti:

Prima puntata: 15 marzo 2022

Seconda puntata: 22 marzo 2022

Terza puntata: 29 marzo 2022

Quarta puntata: 5 aprile 2022

Quinta puntata: 12 aprile 2022

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

Durata

Ma quando dura (durata) ogni puntata de La Pupa e il Secchione 2022? Basandoci sui dati delle precedenti edizioni, ogni puntata dovrebbe durare circa 190 minuti. Ma, siccome la nuova edizione sarà leggermente diversa rispetto alle precedenti, merito anche dello zampino di Barbara d’Urso, è possibile che la durata incrementi. In ogni caso, dovrebbe durare circa tre ore.

Streaming e TV

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Pupa e il Secchione 2022, ma dove vederle in diretta TV e live streaming? Il reality show, come già detto, va in onda in prima serata su Italia 1 dalle ore 21:25. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset, disponibile anche al canale 506 per la versione HD (anche dopo il cambio decoder). Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente, previa registrazione, a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, ma anche tramite App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.