La Pupa e il Secchione 2022: i secchioni e le secchione del cast

Chi sono i secchioni e le secchione in gara a La pupa e il secchione 2022? Il programma è tra i più popolari di Italia 1 e quest’anno punta tutto su Barbara d’Urso, conduttrice d’eccezione per questa scoppiettante edizione che miscela al format anche elementi da reality show. A rendere ancor più speciale l’edizione che parte martedì 15 marzo 2022 su Italia 1 è anche il cast, poiché si propone in una formula ibrida, aggiungendo anche alcuni concorrenti VIP, distribuiti tra pupe e secchioni. Il cast è composto da ventidue concorrenti divisi in undici coppie, ma chi rappresenta i secchioni e le secchione? Al momento sappiamo che ci saranno diversi VIP nella fazione dei secchioni come ad esempio Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini. Fanno parte del gruppo dei secchioni anche:

Aristide Malnati , Secchione

, Secchione Nicolò Scalfi, Secchione

Puntate, streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i secchioni e le secchione che parteciperanno all’edizione 2022 de La pupa e il secchione, possiamo scoprire da quante puntate è composto il programma e dove vederlo in diretta. Le puntate in totale sono otto, per cui su Italia 1 andranno in onda una volta a settimana. Di seguito vi riportiamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni nel corso delle settimane:

Prima puntata: 15 marzo 2022

Seconda puntata: 22 marzo 2022

Terza puntata: 29 marzo 2022

Quarta puntata: 5 aprile 2022

Quinta puntata: 12 aprile 2022

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

Dove vedere in TV e in streaming La pupa e il secchione 2022? Semplice: il programma va in onda su Italia 1, per cui in TV è possibile seguirlo in diretta sul canale 6 o 506 per HD. Se invece vi interessa seguirlo in diretta streaming, è possibile accedere a MediasetPlay tramite desktop oppure scaricare gratuitamente l’App per smartphone, tablet e Smart TV. Inoltre, chi ha bisogno di recuperare le puntate già andate in onda potrà farlo attraverso MediasetPlay, grazie alla funzione on demand.