A che ora inizia La Pupa e il Secchione 2022: l’orario d’inizio dello show su Italia 1

A che ora inizia La Pupa e il Secchione Show 2022 su Italia 1? La messa in onda del programma quest’anno parte martedì 15 marzo 2022, alle ore 21:20 circa su Italia 1. Sarà un’edizione scoppiettante e il merito in parte va sicuramente alla conduttrice. Il format ha scelto un nome inedito, ma ben noto al pubblico di Mediaset, soprattutto su Canale 5. Stiamo parlando di Barbara d’Urso, che torna in prima serata alla conduzione de La pupa e il secchione show, che quest’anno si arricchisce di elementi da reality show. Ogni puntata, quindi, andrà in onda di martedì sera. Quanto dura ogni puntata? In genere dura circa 190 minuti, per cui immaginiamo che dovrebbe terminare intorno alle 00,30. Ma dove vedere La pupa e il secchione 2022? Come già anticipato, il reality show approda in prima serata su Italia 1, per cui è disponibile in chiaro sul canale 6 del decoder. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa dello show (che potrebbe subire variazioni):

Prima puntata: 15 marzo 2022

Seconda puntata: 22 marzo 2022

Terza puntata: 29 marzo 2022

Quarta puntata: 5 aprile 2022

Quinta puntata: 12 aprile 2022

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

Come funziona

Abbiamo visto a che ora inizia La pupa e il secchione 2022, ma come funziona lo show? Il focus principale sono le coppie composte da pupa e secchione, due mondi agli antipodi che dovranno imparare a coesistere. Quest’anno il programma prevede l’ingresso di undici coppie in gara. Qual è l’obiettivo? I secchioni dovranno naturalmente coinvolgere le pupe nello studio di materie per apprendere le nozioni base, mentre le pupe a loro volta dovranno insegnare ai secchioni come modificare alcuni aspetti della loro persona, sia estetici che sociali. Il guizzo del reality show sta nel fatto che i concorrenti vivranno all’interno di una mega villa per tutto il tempo della durata del gioco. Potranno uscire soltanto per raggiungere lo studio, una volta a settimana, quindi di martedì. Ad accoglierli ci sarà Barbara d’Urso insieme ai suoi opinionisti di fiducia.