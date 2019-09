Joe Bastianich, chi è il concorrente di Amici Celebrities

Joe Bastianich è uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, il nuovo show di Canale 5 condotto nelle prime due puntate da Maria De Filippi e successivamente da Michelle Hunziker. Ristoratore italo-americano noto per essere stato uno dei giudici di MasterChef, il famosissimo talent culinario di Sky, Joe fa parte del cast della trasmissione in onda da sabato 21 settembre 2019 e che mette al centro i Vip che testeranno le loro abilità nel canto e nel ballo.

Joe Bastianich, chi è il ristoratore ex giudice di MasterChef

Joe, classe 1968, è nato a New York il 17 settembre da genitori italiani, esuli istriani, Felice Bastianich da Albona e Lidia Matticchio da Pola. È da lei che Bastianich ha ereditato la passione per la cucina: cuoca formidabile, Lidia quattro anni prima della nascita di Joe aveva rilevato il primo ristorante della famiglia, il piccolo Buonavia di Forest Hills nel Queens. Ed è proprio dal Buonavia che è iniziato il percorso che ha portato Bastianich a diventare un grande imprenditore nel settore della ristorazione.

Prima di prendere in mano gli affari di famiglia però, dopo aver frequentato la Fordham Preparatory School del Bronx ed il Boston College, Joe ha iniziato a lavorare come bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street, ma ha abbandonato questa carriera molto presto.

Il 1993 è stato l’anno in cui è iniziato il vero successo: Joe, infatti, riuscì a convincere i suoi genitori ad aprire il ristorante Becco a Manhattan, che ebbe subito un immediato successo che gli permise di aprire altri locali, anche fuori New York. Quando i suoi genitori, dopo ben 31 anni di matrimonio, divorziarono, il padre decise di cedere le sue partecipazioni ai figli Joe e Tanya.

Successivamente Joe divenne socio dello chef Mario Batali e i due hanno aperto il Babbo Ristorante ed Enoteca, a cui il New York Times ha assegnato due stelle. I due, insieme, hanno aperto altri sette locali tra ristoranti e punti vendita a New York: Lupa, Esca, Casa Mono, Bar Jamón, Otto, Del Posto e nel 2010 Eataly a Manhattan insieme a Oscar Farinetti.

Dalla Grande Mela a Los Angeles: Bastianich e Batali hanno aperto Osteria Mozza e Pizzeria Mozza e il B&B Ristorante a Las Vegas. Del Posto, uno dei suoi ristoranti, è diventato il primo locale italiano a ricevere quattro stelle dal New York Times.

Ma per Bastianich la ristorazione non è l’unica passione, visto che è un grande amante della musica. Anche in questo campo, in effetti, ha avuto delle esperienze degne di nota, visto che è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps. Successivamente, nel settembre 2019, ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo Joe Played Guitar che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato il 20 settembre 2019.

Bastianich è sposato e vive a Greenwich, nel Connecticut, con la moglie Deanna e i tre figli Olivia, Miles e Ethan.