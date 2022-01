Italia’s Got Talent 2022: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Sky

Quante puntate sono previste per Italia’s Got Talent 2022, lo show di Sky in onda da mercoledì 19 gennaio 2022 alle 21.15 su Sky Uno? Ve lo diciamo subito: in tutto sono nove puntate (una in più dello scorso anno), di cui otto audizioni e la finale live del 23 marzo nel quale verrà decretato il vincitore di questa edizione. Il programma va in onda in chiaro su Tv8 il martedì alle 21.30 a partire dal 25 gennaio, a pochi giorni dunque dalla messa in onda sulla pay-tv. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: 19 gennaio 2022

Seconda puntata: 26 gennaio 2022

Terza puntata: 2 febbraio 2022

Quarta puntata: 9 febbraio 2022

Quinta puntata: 16 febbraio 2022

Sesta puntata: 23 febbraio 2022

Settima puntata: 2 febbraio 2022

Ottava puntata: 9 febbraio 2022

Nona puntata (finale): 23 marzo 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Italia’s Got Talent 2022 su Sky Uno e Tv8? Ogni episodio dei nove previsti ha una durata di circa due ore, pubblicità incluse. Su Sky uno l’appuntamento è ogni mercoledì sera dal 19 gennaio alle 21.30, su Tv8 al martedì dal 25 gennaio alle ore 21.30. . Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello. Una delle principali novità è rappresentata dall’arrivo al tavolo dei giudici di Elio, cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca.

Confermatissimi nella giuria di Italia’s Got Talent 2022 Federica Pellegrini, la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano, comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense. Tra le novità di Italia’s Got Talent 2022 il fatto che anche la conduttrice Lodovica Comello quest’anno avrà il Golden Buzzer e nell’ultima puntata gli spettatori potranno mandare in finale due concorrenti.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Italia’s Got Talent 2022? Quando in chiaro su Tv8? L’appuntamento con la nuova edizione è come detto su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), ogni mercoledì dal 19 gennaio alle ore 21.15. In streaming e in qualsiasi momento on demand su Sky Go (la app per i clienti Sky) disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e su NOW. Sarà possibile seguire lo show in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) a partire da martedì 25 gennaio 2022 in prima serata dalle 21.30. La finale è in programma in diretta il 23 marzo.