Inventing Anna è la serie tv del momento. Su Netlfix il racconto in nove puntate della maxi-truffa di Anna Sorokin, arrestata nel 2017 e condannata a 12 anni di carcere, per poi essere rilasciata, sta appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo. Italia inclusa. Una serie tv che sicuramente ha fatto felice la protagonista, quella vera. Secondo quanto riporta il New York Times, Netflix ha pagato 320mila dollari ad Anna Sorokin per poter costruire una serie sua storia. Intervistata dal “Times”, la donna racconta di aver utilizzato parte della cifra riscossa per saldare alcuni dei suoi debiti. Parliamo di 198mila dollari. Quando al restante Anna sostiene di averli usati per coprire le spese legali a suo carico. “Mi dispiace per come viene percepito il mio caso – ha raccontato recentemente la Sorokin -. E mi dispiace aver fatto ricorso a queste azioni che la gente pensa io stia glorificando ora. Mi dispiace per le scelte che ho fatto. Sicuramente il mondo non sarebbe un posto migliore se le persone cercassero solo di essere più simili a me”, le sue parole.