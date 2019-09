Imma Tataranni anticipazioni: la trama della prima puntata stasera su Rai 1

Questa sera, domenica 22 settembre 2019, su Rai 1 in prima serata alle 21.25 va in onda la prima puntata di Imma Tatarrani – Sostituto procuratore. La nuova serie tv coprodotta da Rai Fiction e ITV Movie e diretta da Francesco Amato racconta le vicende di Imma Tatarrani (interpretata da Vanessa Scalera), una donna di 43 anni con un carattere forte, caparbia ed eccentrica, che svolge con dedizione la professione di sostituto procuratore a Matera, in Basilicata. Lo splendido capoluogo lucano è infatti lo sfondo delle indagini e delle storie di vita privata di quella che è già stata definita come la “versione femminile” del Commissario Montalbano.

Se l’amato poliziotto di Vigata è nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, Imma Tataranni viene fuori dall’immaginazione della scrittrice vincitrice del Premio Campiello Mariolina Venezia. Ma di cosa parla la prima puntata intitolata L’estate del dito? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Imma Tatarrani anticipazioni – La serie inizia con Imma che si trova a Metaponto a passare le sue vacanze estive, quando a un certo punto, mentre si sta rinfrescando in mare, vede galleggiare un dito mozzato di donna, il quale risulta anche essere tatuato. Qualche giorno dopo la macabra scoperta, ecco che nei pressi di Matera qualcuno trova un braccio e una gamba: l’anatomopatologo, il dottor Taccardi, confermerà che si tratta della stessa persona.

Nonostante le ferie, Imma prenderà la decisione di tornare in Procura a Matera e lì farà la conoscenza del nuovo Procuratore capo, il dottor Alessandro Vitali; è a lui che chiederà l’affidamento del caso. Così, insieme al suo assistente, il giovane ed efficientissimo appuntato dei Carabinieri Ippazio Calogiuri, inizierà ad indagare sul caso. Fin da subito potrà escludere che il dito visto in mare non è un oggetto di scena del film su Gesù che l’attore Sergio Covaser sta girando nella laguna di Metaponto, né la falange di Nunzia, donna di Bernalda che ha perso il dito di una mano a seguito di un incidente domestico: quest’ultima, infatti, non ha tatuaggi.

Quando in Procura verrà recapitata una lettera anonima indirizzata ad Imma, l’identità della vittima verrà pian piano ricostruita: si tratta di Aida, giovane prostituta di origini marocchine che ha frequentato le serate estive organizzate in un lido di Metaponto, proprio quello dove Imma trascorre le vacanze estive con la famiglia.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1 in prima serata a partire da domenica 22 settembre alle 21.25.

