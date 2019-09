Imma Tataranni cast: attori e personaggi della nuova serie tv di Rai 1

Il pubblico di Rai 1, dopo il Commissario Montalbano e Rocco Schiavone, può seguire le vicende di una nuova serie tv di genere poliziesco-investigativo: si tratta di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, fiction che vede protagonista l’attrice di origini pugliesi Vanessa Scalera nei panni, appunto, di Imma Tataranni, una donna con una forte ed eccentrica personalità che, avendo lottato strenuamente per ottenere la sua posizione in Procura, ha una grande fiducia nella giustizia e una morale ferrea e incorruttibile.

Il personaggio di Imma è nato dalla penna della scrittrice premio Campiello Mariolina Venezia, autrice dei libri “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, tutti editi da Einaudi.

Come detto, a vestire i panni dell’integerrimo sostituto procuratore è Vanessa Scalera, artista che ha lavorato con registi del calibro di Nanni Moretti (Mia madre), Marco Bellocchio (Bella addormentata) e Michele Placido (Prima di andar via). Ma quali sono gli altri attori del cast?

Attori e personaggi della serie

Nel cast di Imma Tataranni troviamo, oltre alla succitata Vanessa Scalera nei panni del duro sostituto procuratore di Matera, in Basilicata, Massimiliano Gallo nel ruolo del marito Pietro, Alessio Lapice in quello dell’appuntato assistente di Imma Ippazio Calogiuri e Carlo De Ruggieri nei panni del medico legale Taccardi. Dora Romano è invece la suocera di Imma nonché la sua antitesi, Lucia Zotti la mamma di Imma affetta da demenza senile, Brunella, Antonio Gerardi Don Mariano, un prete molto impegnato – in questo proprio come la protagonista – nel combattere crimini e corruzione.

Monica Dugo interpreta poi il ruolo di Maria Moliterni, responsabile dell’archivio della Procura e moglie del Prefetto. Completano infine il cast Cesare Bocci nella parte di Saverio Romaniello, Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio, Giuseppe Zeno, Angela Curri, Michele De Virgilio, Francesco Foti, Nicola Rignanese, Paolo Sassanelli e Daphne Scoccia.

La trama di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1 in prima serata a partire da domenica 22 settembre alle 21.25.

