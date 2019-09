Il colore nascosto delle cose, il film con Valeria Golino e Adriano Giannini: trama, cast e streaming

Il colore nascosto delle cose è un film del 2017. Diretto da Silvio Soldini, regista di altri film come Pane e tulipani, Le acrobate, Cosa voglio di più, Il colore nascosto delle cose è un drammatico sentimentale che è stato presentato per la prima volta fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed è arrivato in sala l’8 settembre 2017.

Il film ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello e al Globo d’oro e ha visto nel cast come protagonisti Valeria Golino e Adriano Giannini.

Il colore nascosto delle cose, la trama del film

Emma lavora come osteopata e ha perso la vista a sedici anni. Lottando con tutte le sue forze, la ragazza diventata ormai donna ha tenuto duro rifiutando di farsi inghiottire dall’oscurità, così ha cercato la sua luce, camminando per il mondo in compagnia del suo fidato bastone bianco.

La sua vita viene stravolta quando Teo si presenta al suo studio per ricevere delicati trattamenti. Teo, un uomo abituato a saltare da un letto all’altro, che sfugge ai legami sentimentali perché ne è troppo spaventato, finirà per innamorarsi della bella osteopata, compromettendo però i propri principi.

Teo è un uomo sicuro di sé, avvenente ed egoista che lavora come “creativo” per un’agenzia di pubblicità. Emma sta affrontando la separazione dal marito e ha bisogno di sentirsi nuovamente viva e trova in Teo il braccio destro di cui ha bisogno.

Ignara, però, del fatto che Teo l’abbia avvicinata soltanto per vincere una scommessa con il suo capo e che abbia una fidanzata, Greta.

la trama nel dettaglio de Il colore nascosto delle cose

Il colore nascosto delle cose, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film Il colore nascosto delle cose, del regista Silvio Soldini? A interpretare i protagonisti Emma e Teo sono rispettivamente Valeria Golino e Adriano Giannini. La prima è un’attrice molto conosciuta, ha recitato in film come Storia d’amore, Lupo solitario, Il ragazzo invisibile e Frida. Il secondo invece l’abbiamo visto in film come Baciami ancora, Senza nessuna pietà, Ho ucciso Napoleone e Per amore vostro.

Nel cast vediamo anche Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Beniamino Marcone, Mattia Sbragia, Roberto De Francesco, Giuseppe Cederna e Valentina Carnelutti.

Potrebbero interessarti Il colore nascosto delle cose, la trama e il finale del film X Factor 2019, Sfera Ebbasta piange ricordando il padre morto quando aveva 13 anni Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi, 20 settembre 2019 | Trono classico o over?

Il colore nascosto delle cose, dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il colore nascosto delle cose? Il film va in onda in prima televisiva su Rai 3 venerdì 20 settembre 2019, ore 21:20. Il terzo canale della Rai è disponibile in chiaro al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay e, previa registrazione, si potrà scegliere il programma d’interesse da guardare tramite pc o smartphone (in questo caso è possibile anche usufruire dell’App).