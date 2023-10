Il Collegio 8 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 21 su Rai 2 va in onda la terza puntata de Il Collegio 8, la nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati. Quest’anno la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica. Dove vedere Il Collegio 8 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2.

Il Collegio 8 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Collegio 8, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate, due in meno rispetto alla stagione scorsa. La prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre 2023; la sesta e ultima domenica 29 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):