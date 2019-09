I Fantastici 4 trama: di cosa parla il film di stasera su Italia 1

Sono passati ormai 14 anni da quando è sbarcato nei cinema di tutto il mondo, ma in occasione della messa in onda su Italia 1 di stasera, mercoledì 18 settembre 2019, è bene fare un ripasso della trama del film I Fantastici 4.

Il film, diretto da Tim Story e basato sui quattro supereroi Marvel inventati da Stan Lee e disegnati da Jack Kirby nel 1961, ha come protagonisti attori come Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Julian McMahon.

Tutto quello che c’è da sapere sul film I Fantastici 4

Il film, accolto con molta freddezza da critici e appassionati del genere, ha avuto anche un sequel, I Fantastici 4 e Silver Surfer, uscito nel 2007. Nel 2015, invece, è stato anche prodotto il reboot Fantastic 4 – I Fantastici Quattro.

Vediamo insieme la trama del primo film de I Fantastici 4, quello del 2005, in onda in replica stasera a partire dalle 21,20 su Italia 1.

I Fantastici 4 racconta la storia di alcuni scienziati e amici (Reed Richards, i fratelli Susan e Johnny Storm e Ben Grimm), che con il dottor Victor von Doom partono per una missione spaziale a scopo scientifico, che lo stesso von Doom ha finanziato.

Una volta arrivati in orbita, però, succede l’irreparabili: in seguito a un imprevisto, i cinque scienziati vengono colpiti da un fascio di raggi cosmici. Il risultato sarà un’incredibile modifica del loro DNA: è così che si rendono conto di avere ottenuto alcuni superpoteri.

Reed ha adesso la capacità di allungarsi, Sue di essere invisibile e creare campi di forza, Johnny di dar fuoco al proprio corpo e volare mentre Ben diventa una massa di pietra, dall’aspetto pauroso ma anche dalla forza immane. Ben sarà anche il più scontento de I Fantastici 4, visto che le persone scappano alla sola vista del suo nuovo corpo.

Victor von Doom, invece, inizialmente non ha alcuna conseguenza. In un secondo momento, invece, si rende conto che il suo corpo si sta lentamente trasformando in metallo e che è capace di dominare l’elettricità. Mentre I Fantastici 4, dopo aver imparato a controllare le loro nuove abilità, decidono di utilizzarle a fin di bene, Victor decide di placare la sua sete di potere, trasformandosi nel Dottor Destino.

La lotta tra i nuovi supereroi sarà immane e senza esclusione di colpi. Chi vincerà? Appuntamento a stasera su Italia 1.

