Gunny: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera su Rete 4 va in onda in prima serata alle 21.30 Gunny, film del 1986 diretto e interpretato da Clint Eatswood. La pellicola, il cui titolo originale è Heartbreak Ridge, fa riferimento all’omonima battaglia che si è svolta durante la guerra di Corea, mentre invece Gunny rappresenta l’abbreviazione informale di Gunnery sergeant, grado dei sottufficiali dei Marines.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film di Clint Eastwood: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Gunny film | Trama

Il film racconta la storia di Tom Highway detto Gunny, un sergente dei Marine che, dopo una vita piena di disciplina e sacrifici, si ritrova con un petto di medaglie e nastrini per aver combattuto con coraggio in due guerre, quella di Corea e in Vietnam.

Corre l’anno 1983 e proprio a lui verrà assegnato il comando di un plotone di esploratori dei marine. Così il veterano risulterà subito come uno scomodo elemento per il sergente Webster e per il maggiore Powers (che per la sua età di guerre non ne ha mai fatte), che una ben amara sorpresa per i suoi nuovi uomini, un branco di sfaticati avvezzi nel campo ad una vita di lassismo.

Da quel momento cominceranno per il plotone le levatacce, le marce e i sacrifici più duri della vita da marine. Tra frequenti contrasti e inesplicabili ordini, Gunny tenterà di realizzare a tutti i costi il suo obiettivo: fare di un gruppo di ragazzi degli uomini, poiché di compagni Marine ne ha visti cadere troppi e sa che si deve essere pronti ad ogni impresa.

Gunny film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – sergente Tom ‘Gunny’ Highway

– sergente Tom ‘Gunny’ Highway Marsha Mason – Aggie

– Aggie J.C. Quinn – sergente della fureria

– sergente della fureria Arlen Dean Snyder – sergente maggiore Choozhoo

– sergente maggiore Choozhoo Everett McGill – maggiore Malcolm A. Powers

– maggiore Malcolm A. Powers Boyd Gaines – tenente M.R. Ring

– tenente M.R. Ring Moses Gunn – sergente Webster

– sergente Webster Mario Van Peebles – caporale “Stitch” Jones

– caporale “Stitch” Jones Vincent Irizarry – caporale Fragetti

– caporale Fragetti Ramón Franco – caporale Aponte

– caporale Aponte Pete Koch – soldato “Swede” Johansson

– soldato “Swede” Johansson Tom Villard – soldato Profile

– soldato Profile Mike Gomez – caporale Quinones

– caporale Quinones Rodney Hill – soldato Collins

– soldato Collins Eileen Heckart – Little Mary

– Little Mary Bo Svenson – Roy Jennings

– Roy Jennings Peter Jason – maggiore G.F. Devin

– maggiore G.F. Devin Alex M. Bello – marine

– marine John Hostetter – Reese

Gunny film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Gunny film | Streaming

Dove vedere in tv il film Gunny? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – venerdì 13 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming