A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2021, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35. Ogni puntata del GFVip 6 andrà in onda fino alle ore 01,25 e avrà quindi una durata di circa 4 ore. Al fianco del conduttore vedremo le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella Casa di Cinecittà invece entreranno 22 concorrenti.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.