Grande Fratello Vip 2021-2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2021, la sesta stagione del reality show in onda su Canale 5 in prima serata? Ve lo diciamo subito: il GFVip vedrà la messa in onda di tantissime puntate che renderanno questa edizione la più lunga di sempre. Si è inizato il 13 settembre 2021 e si chiuderà il 14 marzo 2022. La sesta edizione del Grande Fratello Vip durerà quindi 183 giorni in tutto. Lo slittamento della data finale, in verità, era già stato ampiamente previsto e gli stessi concorrenti avevano dato per scontato questa possibilità. L’ufficialità è stata poi data dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che ha diffuso un comunicato stampa in cui ha svelato con certezza fino a quando lo show condotto da Alfonso Signorini accompagna gli spettatori in prima serata: “Il GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022”.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata del Grande Fratello Vip 2021? Le singole puntate andranno in onda dalle ore 21,35 alle ore 01,25 e avranno quindi una durata di circa 4 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6), ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.