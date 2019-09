Gli ultimi saranno ultimi, la trama del film con Paola Cortellesi

Gli ultimi saranno ultimi è un film di Massimiliano Bruno arrivato nelle sale cinematografiche nel 2015. Si tratta di una commedia drammatica che vede protagonisti Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, ma qual è la trama?

Il film è basato sull’omonima pièce teatrale scritta dal regista stesso e al cinema ha incassato oltre 2 milioni di euro.

Di cosa parla? Qual è la trama del film? Vediamola insieme.

Gli ultimi saranno ultimi, la trama del film

Luciana abita da Anguillara e lavora in una fabbrica tessile. Dalla sua vita vorrebbe soltanto un dolce lieto fine. Sposata con Stefano, un provetto meccanico disoccupato che non vuole lavorare come dipendente ma aprirsi un ditta per conto suo, Luciana è una donna serena che vuole una vita semplice ma piena.

Quello che Luciana vuole più di ogni cosa è un figlio. La vita tranquilla del paesino di campagna viene stravolta da una strana interferenza radio e dall’arrivo del timido Antonio Zanzotto, nuovo membro del corpo di polizia trasferitosi lì in seguito a un incidente con un giovane collega. Vittima delle burle dei colleghi, Antonio non si sente accettato dalla piccola comunità, l’unica persona che sembra trattarlo civilmente è Manuela, una parrucchiera transessuale di cui s’invaghisce e per questo ulteriormente deriso dai colleghi.

Il cast del film Gli ultimi saranno ultimi

Nel frattempo, Luciana finalmente è in dolce attesa ma perde il posto di lavoro dopo che il suo stato interessante è stato comunicato al suo datore di lavoro. Una profonda disperazione coglie la donna, consapevole del fatto che il marito non lavora da tempo e che nessuno potrà sfamare quel bambino una volta venuto al mondo senza uno stipendio.

Gli ultimi saranno ultimi, la scelta di Luciana

Così, Luciana tenta il tutto per tutto, dilettandosi in qualunque genere di lavoro, persino facendo da cameriera per catering con l’amica Rossana. Durante una festa medievale di paese, Luciana perde la testa perché, dopo aver litigato con Stefano, ha scoperto che il marito ha trovato rifugio a casa di un’amica e così, presa dalla rabbia, decide di farsi giustizia da sola.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Gli ultimi saranno ultimi

Rubata una pistola, Luciana piomba nella fabbrica dove lavorava prima per riottenere il suo lavoro con la forza e, nell’impeto del momento, le si rompono le acque.

Parte uno sparo. Antonio, che è nelle vicinanze, avverte il pericolo e accidentalmente spara a Luciana, ferendola. Antonio è costretto a lasciare l’uniforme, mentre Luciana in ospedale partorisce e viene raggiunta da Stefano: insieme possono abbracciare il piccolo Mario.

Il film viene mandato in onda mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.