Gli ultimi saranno ultimi, il cast del film: da Paola Cortellesi ad Alessandro Gassmann

Diretto da Massimiliano Bruno, Gli ultimi saranno ultimi è una commedia drammatica del 2015 che racconta la storia di una donna che dalla vita vuole soltanto semplicità: un matrimonio felice e un bambino. Ma chi fa parte del cast? Chi vediamo nei ruoli di protagonisti?

Vediamo prima di cosa parla il film: il marito di Luciana non lavora perché si ostina a voler prendere le distanze dalle ditte così, quando Luciana finalmente è in dolce attesa, la donna perde il suo posto di lavoro e la sua famiglia si ritrova improvvisamente senza stipendio. Come se non bastasse, in città arriva un poliziotto imbranato e timido, preso di mira dagli altri colleghi, che crea qualche difficoltà anche a Luciana.

A quel punto, la donna decide di farsi giustizia da sola.

Di seguito ecco il cast del film Gli ultimi saranno ultimi.

Gli ultimi saranno ultimi: il cast del film

I due coniugi del film, Luciana e Stefano, sono interpretati rispettivamente da Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann: due volti amatissimi dai cinefili italiani ed entrambi conosciuti.

La Cortellesi per questo film ha ottenuto una candidatura come migliore attrice sia ai David di Donatello che ai Nastri d’Argento nel 2016. Di recente l’abbiamo vista al cinema con i film Come un gatto in tangenziale, La befana vien di notte e Ma cosa ci dice il cervello.

Alessandro Gassmann, figlio di Vittorio Gassmann, ha un’interessante filmografia partita al fianco del papà in Di padre in figlio per continuare poi negli anni e arrivare al cinema di recente con film come Non ci resta che il crimine, Una storia senza nome, Il premio e Croce e delizia.

A interpretare il timido poliziotto Antonio è Fabrizio Bentivoglio, conosciuto per aver recitato in diversi film come La storia vera della signora delle camelie, Morte in Vaticano, A cavallo della tigre, L’amico di famiglia, Ricordati di me, Loro, Il testimone invisibile e Croce e delizia.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Gli ultimi saranno ultimi

Infine nel cast della commedia vediamo anche Ilaria Spada che interpreta Simona, Stefano Fresi che interpreta Bruno Sebastiani, Maria Di Biase che interpreta Loredana, Giorgio Caputo che interpreta Enzo, Irma Carolina Di Monte che interpreta Manuela, Silvia Salvatori che interpreta Rossana, Matteo Valentini che interpreta Mario e Alessandra Costanzo che interpreta la signora Graziosi.

Il film è arrivato nelle sale italiane grazie alla 01 Distribution.