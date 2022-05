A che ora inizia Giustizia per tutti: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Giustizia per tutti, la fiction italiana in onda in prima TV su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio 2022? La storia vede protagonista Raoul Bova, ma al suo fianco ci sarà anche la sua dolce metà Rocío Muñoz Morales. In principio, la fiction era attesa sui piccoli schermi di Mediaset nel 2020 ma, a causa della pandemia, il lavoro ha subito forti slittamenti ed è terminato tardi. Per questo il primo episodio è stato fissato per mercoledì 18 maggio 2022 e l’orario della messa in onda è alle 21:25. La fiction segue la trasmissione di Striscia la Notizia, per cui andrà in onda una volta finito il Tg satirico. Per quanto riguarda il numero di puntate, Giustizia per tutti è composto da sei episodi, ma trasmessi a blocchi di due. Di seguito vi riportiamo la programmazione della fiction, che potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti.

Prima puntata, mercoledì 18 maggio 2022

Seconda puntata, mercoledì 25 maggio 2022

Terza puntata, mercoledì 1 giugno 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Giustizia per tutti? La fiction con Raoul Bova va in onda a partire dalle 21:25 su Canale 5 e dovrebbe terminare intorno alle 23:45, poco prima di Maurizio Costanzo Show. Per questo immaginiamo che ogni puntata dovrebbe durare poco più di un’ora.

Streaming e TV

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.