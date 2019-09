Giulia Quattrociocche, chi è la tronista di Uomini e Donne 2019

Uomini e Donne è il dating show più seguito dal pubblico italiano e, per la sua 24esima edizione, vede sedere sul trono classico Giulia Quattrociocche, un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo che però acquista spessore grazie a Maria De Filippi.

Chi è Giulia Quattrociocche? Cosa sappiamo sul suo conto?

Giulia Quattrociocche, dall’anonimato a Uomini e Donne: ecco chi è

Giulia si definisce una ragazza acqua e sapone, semplice e lontana dal mondo dello spettacolo. Classe 1992, Giulia è nata e cresciuta nella sua bella Roma, una città di cui è follemente innamorata.

Dopo il diploma, Giulia si è iscritta all’Università di Tor Vergata per la triennale in Scienze Politiche.

“Da grande vorrei un lavoro modesto, che mi faccia star tranquilla e faccia star tranquilla mamma, che mi faccia costruire una famiglia. Non ho tanti grilli per la testa. Mi piacerebbe prendere una seconda laurea in Scienze Politiche e fare qualcosa all’estero”, ha spiegato durante la sua intervista con Witty.

La vita universitaria costa e Giulia si destreggia tra diversi lavori, ha anche dato una mano a un amico al bar quest’estate, e gestisce un negozio virtuale su Depop, un sito dove è possibile vendere tra privati.

Giulia Quattrociocche, vita privata e social | Instagram

Della sua vita privata si conosce molto poco. Giulia, estranea al mondo dello spettacolo, ha dichiarato di essere una donna molto impegnativa e di non essere mai stata particolarmente fortunata in amore: non è mai riuscita a trovare una persona seria con la quale costruire un rapporto solido.

Durante l’intervista di presentazione per Uomini e Donne, Giulia ha dichiarato: “In amore non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga. Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante”.

Poi ha aggiunto: “Non credo nel matrimonio, credo che sia un’istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti”.

In passato, Giulia ha dovuto rinunciate a un’opportunità importante: avrebbe potuto vivere un’esperienza in Cina, ma ha rinunciato per non lasciare sua madre da sola in un momento delicato. La tronista è molto legata a sua madre, le due vanno spesso in vacanza insieme (quest’estate sono state in Sardegna, insieme alla sua migliore amica e il fidanzato di lei). Del padre, Giulia preferisce non parlarne: gli vuole bene, ma non è una figura molto presente.

Riguardo la sua vita social: alla partenza di Uomini e Donne il suo account Instagram è stato bloccato (come previsto dal regolamento), ma in genere Giulia si è dichiarata essere poco fan dei social network. Fino a poco tempo fa, non era neanche iscritta perché non le interessava. Le amiche, poi, le hanno creato un profilo dove Giulia, però, non pubblica né post né foto.

Per vedere come si evolverà il suo percorso, basterà seguire Uomini e Donne su Canale 5.

