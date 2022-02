Chi è Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco in gara a Sanremo 2022

Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è uno degli artisti del momento. In gara in coppia con Mahmood con il brano Brividi, sono tra i maggiori candidati alla vittoria. Ma chi è la fidanzata di Blanco? Classe 2003, il 18enne ha già il cuore impegnato. Da circa un anno e mezzo infatti è fidanzato con Giulia Lisioli, una ragazza del bresciano come lui conosciuta prima di diventare famoso. Non disdegnano di mettere insieme foto sui social, dimostrando grande passione e sintonia. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Giulia in particolare posta spesso foto insieme a Blanco, accompagnato da didascalie romantiche.

Dobbiamo dire che di Giulia Lisoli sappiamo poco. Ha 23 anni, si è diplomata all’Itis nel 2017 e frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia. Il cantante in gara con Mahmood a Sanremo 2022 è molto riservato sulla sua vita privata. “Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo! L’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”, ha raccontato Blanco in un’intervista. “Mi prendo cura di lei”, ha aggiunto. La coppia vive a Calvagese della Riviera e il loro amore procede a gonfie vele. Le fan di Blanco devono quindi mettersi l’anima in pace, è felicemente fidanzato con la sua Giulia.

Chi è Blanco

Abbiamo visto chi è Giulia, la fidanzata di Blanco, ma chi è il cantante in gara con Mahmood al Festival di Sanremo 2022 in programma su Rai 1 dall'1 febbraio? Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi (Calvagese della Riviera, 10 febbraio 2003), è un cantautore italiano. Il ragazzo ha vissuto gran parte dell'infanzia tra il paese natio, Brescia e Desenzano del Garda, dove ha frequentato la scuola. Da piccolo ascoltava Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie al padre, nonché gran parte del pop radiofonico; durante l'adolescenza si è poi avvicinato al mondo dell'hip hop. A giugno 2020 ha pubblicato su SoundCloud l'EP Quarantine Paranoid, con il quale si è fatto notare dalla Universal Music che gli ha proposto un contratto discografico. L'8 gennaio 2021 è stato reso disponibile La canzone nostra, singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo. Il brano riscuote grande successo, tanto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiana, prima volta per un singolo di Blanco, i cinque dischi di platino per aver prodotto oltre 350.000 unità vendute. Fa seguito il singolo di debutto Notti in bianco, brano che ha raggiunto il secondo posto della Top Singoli della FIMI.

Il 25 maggio 2021 è uscito Paraocchi, in grado anch’esso di raggiungere la top ten della hit parade. Il 18 giugno 2021 è stato invece pubblicato il singolo Mi fai impazzire che ha visto la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta; dopo aver asceso la Top Singoli, sale al primo posto che mantiene per otto settimane consecutive, venendo certificato sestuplo platino con 420.000 unità. Il 10 settembre 2021 Blanco ha pubblicato il disco d’esordio Blu celeste, contenente nove tracce inedite prodotte da Michelangelo, nonché i singoli precedentemente pubblicati Notti in bianco, Ladro di fiori e Paraocchi. Il disco, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album italiana, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI dopo una settimana per aver totalizzato oltre 25.000 unità di vendita a livello nazionale e disco di platino la settimana successiva. Nello stesso periodo di riferimento, l’omonimo singolo si è piazzato in cima alla relativa classifica e il cantante ha occupato l’intera top ten con i suoi brani; inoltre, tutte e dodici le tracce contenute all’interno dell’album sono contemporaneamente apparse nella medesima classifica. Nel novembre 2021 è stato estratto come singolo radiofonico Finché non mi seppelliscono. Il 4 dicembre 2021 infine è stata annunciata al TG1 la sua presenza al Festival di Sanremo 2022, in coppia con Mahmood, seguita il 15 dicembre successivo dall’annuncio del brano Brividi.