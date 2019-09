Gigi e Ross, chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2019: il duo comico di Made in Sud

Il duo comico di Made in Sud ne ha fatta di strada. Gigi e Ross, nome d’arte per Luigi Esposito e Rosario Morra, arrivano a Tale e Quale Show 2019. La loro è una partecipazione singolare perché sono due ma valgono uno: il voto della giuria infatti cadrà sulla coppia e non sull’individuo, per cui parteciperanno come un’unica identità.

Ma cosa sappiamo della loro arte? E del personaggio singolo?

Gigi e Ross, chi sono i due comici

Luigi Esposito, in arte Gigi, è nato a Napoli il 19 luglio 1978, mentre Rosario Morra, detto Ross, è nato il 13 gennaio 1976. I due, amici sin da giovanissimi, studiano insieme recitazione presso l’Accademia d’Arte drammatica di Napoli e decidono di fondare il gruppo comico “I Turbanti”.

Il gruppo si scioglie nel 2004, ma il duo continua a esibirsi a teatro per poi arrivare a Radio Punto Zero e infine sul piccolo schermo: nel 2006 Gigi e Ross entrano nelle case degli italiani grazie a programmi come Zelig, Colorado e Mai dire martedì.

La consacrazione alla televisione arriva nel 2008, quando entrano nel cast di Made in Sud, una collaborazione durata nove anni. Nel 2017 hanno poi affiancato Alessandro Greco alla conduzione di Furore, un programma in voga negli anni ’90 e che è stato rispolverato dall’armadio, mandato in onda per due anni. Nel 2019, poi, arrivano come concorrenti a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti.

Entrambi papà, Gigi e Ross sono molto riservati nella loro vita privata. Quel che sappiamo è che entrambi sono impegnati.

Ross è sposato dal 2013, sua moglie si chiama Milli Indaco e hanno avuto un bambino, Mathias; mentre Luigi ha sposato la ballerina Naike Orilio (dopo averla incontrata dietro le quinte di Made in Sud) e insieme hanno avuto due figli, Nicole e Gabriel.

Tifosi sfegatati del Napoli, Gigi e Ross sperano che un giorno i loro figli possano sposarsi in modo da renderli consuoceri. Qui potete trovare il loro account Instagram in comune.