Fuori controllo trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori Fuori controllo, film del 2010 diretto da Martin Campbell con protagonista Mel Gibson. La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta a 4 mani dal premio Oscar William Monahan – che vinse la statuetta dorata con The Departed – Il bene e il male – e Andrew Bovell, va in onda stasera, giovedì 12 settembre, alle 21.20 su Rai 3.

Di cosa parla il film

Thomas Craven è un detective della polizia di Boston già veterano dell’esercito che è rimasto vedovo e che è padre di una ragazza di ventiquattro anni, Emma. La giovane lavora come stagista in un’azienda e un giorno di pausa lavorativa decide di andare a trovare il padre: proprio quel giorno, però, Emma verrà uccisa con una fucilata al petto da uno sconosciuto sulla porta di casa. I due stavano uscendo perché Craven voleva accompagnarla all’ospedale dopo aver notato che la ragazza continuava ad avere episodi di vomito e sanguinamento dal naso.

Subito dopo l’omicidio tutto cominciano a pensare che l’obiettivo dell’assassino non fosse Emma, ma suo padre; le prime indagini, infatti, si concentrano sul passato del detective, visto che i suoi colleghi temono che l’episodio sia riconducibile a qualche rancoroso nemico. Da questa pista, tuttavia, non verrà fuori nulla di credibile e Craven inizierà a cercare lui stesso la verità con delle indagini autonome. In questo modo scoprirà gli sporchi affari della Northmoor, la società per cui la figlia lavorava come apprendista.

Braccato dagli uomini della sicurezza dell’azienda ma nello stesso tempo aiutato dal fidanzato della figlia, da una sua amica (poi messi a tacere) e dall’oscuro faccendiere Darius Jedburgh, personaggio cinico e misterioso, Craven dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza ed astuzia per riuscire a scoperchiare un complotto nazionale e trovare i colpevoli della morte di sua figlia.

