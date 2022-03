Chi sono Fru e Aurora Leone: Gli Sciacalli a Pechino Express 2022

FRU E AURORA LEONE PECHINO EXPRESS 2022 – Pechino Express si è spostato su Sky quest’anno. La nuova edizione, La rotta dei sultani, arriva in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 10 marzo 2022. Dieci sono le coppie in gara e, tra i concorrenti, spicca un magico duo che ha infiammato il web già da anni ormai. Di chi stiamo parlando? Ma di Fru e Aurora Leone, ovviamente. Membri dei The Jackal, partecipano al reality show come Gli Sciacalli.

Ma chi sono Fru e Aurora Leone? Cosa sappiamo sul loro conto, oltre ad essere entrambi parte del gruppo comico napoletano? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Fru e Aurora Leone

Vediamo subito chi sono Fru e Aurora Leone. Entrambi di origini campane e volti ben nomi al popolo del web, fanno parte del gruppo dei The Jackal. Fru è un nome d’arte, all’anagrafe risponde infatti a Gianluca Colucci. Napoletano doc, ha 26 anni ed è di professione un attore e comico. È entrato a far parte del gruppo dei The Jackal nel 2016 e da quel momento la sua è diventata una presenza stabile negli sketch diffusi in rete. Nel 2021, Fru ha partecipato insieme a Ciro Priello anche alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Inoltre ha recitato nella miniserie Generazione 56K di Netflix.

Aurora Leone invece è un acquisto relativamente nuovo per i The Jackal, poiché si è unita al gruppo nel 2019, dopo essere apparsa ad Italia’s Got Talent. Di origini casertane, Aurora ha 22 anni ed è un’autrice e attrice comica. Insieme formano Gli Sciacalli di Pechino Express 2022.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.