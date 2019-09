Francesco Pannofino, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2019: biografia e carriera del doppiatore

Francesco Pannofino è uno dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti che torna in prima serata da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata. Per lui che è un noto attore e doppiatore, probabilmente non sarà un problema imitare personaggi famosi e cantare le loro canzoni, come prevede il format della trasmissione. Ma chi è Francesco Pannofino?

A giudicare le loro esibizioni sarà la giuria, composta quest’anno da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, uno degli showman più apprezzati dal pubblico, e Vincenzo Salemme, grande protagonista del teatro e del cinema italiano.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorrente di Tale e quale show 2019.

Francesco Pannofino chi è: carriera e moglie del doppiatore e attore

Nato a Pieve di Teco in provincia di Imperia il 14 novembre 1958, Pannofino inizia a fare il doppiatore sin da adolescente. A causa del lavoro del padre, si trasferisce a Roma. Fa vari lavori, tra cui quello di venditore di bevande allo stadio Olimpico, ma la sua vera passione è sempre più il teatro.

Una passione che presto diventa un lavoro, grazie al quale conosce Emanuela Rossi, con la quale si è sposata e separata due volte. A 20 anni assiste per strada al rapimento di Aldo Moro e all’uccisione della sua scorta.

Attore e doppiatore di talento, la sua voce è riconoscibilissima, ed è diventata quella di star come Antonio Banderas, Tom Hanks e George Clooney. Nel 1990 diventa miglior doppiatore d’Italia. Nella sua lunga carriera, Francesco Pannofino ha partecipato a oltre 30 film, come Maschi contro femmine e Io e Marylin.

Il concorrente di Tale e quale show 2019 ha partecipato anche a importanti serie tv come I cesaroni, Boris e Distretto di polizia. In tv ha anche prestato la sua voce nel programma di Pio e Amedeo Emigratis.

Francesco Pannofino chi è: vita privata e moglie

Sposato con Emanuela Rossi, i due si sono sposati e separati diverse volte. Hanno un figlio di nome Andrea, che attualmente studia all’università. Anche lui sembra voler seguire le orme dei genitori e fare l’attore.

