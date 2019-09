Francesco Monte, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2019: biografia e vita privata

Francesco Monte è uno dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti che torna in prima serata da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata. L’ex tronista di Uomini e Donne, ormai volto noto della tv, è pronto dunque per cimentarsi con le imitazioni dello show leader d’ascolti della Rai. Ma chi è Francesco Monte?

Modello, influencer e personaggio tv, Monte ha partecipato a diversi reality ed è spesso protagonista sui giornali e siti di gossip per le sue numerose storie. Può vantare infatti di aver avuto bellissime fidanzate come Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi e, per ultima, Isabella De Candia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorrente di Tale e quale show 2019.

Francesco Monte chi è: biografia e fidanzata

Nato a Taranto il 20 maggio 1990, la sua età è dunque di 31 anni. Sin da ragazzino è appassionato di sport e ha praticato per anni canoa, un’attività che lo ha aiutato a scolpire il suo fisico mozzafiato. Entra nel mondo dello spettacolo nel 2012 grazie alla trasmissione Uomini e Donne, ma proprio in quel periodo perde la madre a causa di una grave malattia.

Francesco Monte si fa conoscere dal pubblico come corteggiatore della bella Teresanna Pugliese, anche se alla fine lei sceglie un altro ragazzo. Nel 2012 torna nel programma di Maria De Filippi come tronista: Teresanna si dice pentita della sua precedente scelta, e i due escono insieme molto innamorati.

Una relazione che in realtà dura poco, perché poi Francesco Monte conosce Cecilia Rodriguez, a suo dire la storia più importante della sua vita. Al Gf Vip del 2017 la sorella di Belen incontra Ignazio Moser e allora l’argentina decide di lasciare Monte in diretta tv.

L’ex tronista partecipa poi all’Isola dei Famosi, dove conosce Paola di Benedetto, con cui ha un breve flirt. Concorrente del Grande Fratello Vip 2018, Monte conosce Giulia Salemi, con la quale ha una relazione. Una storia che si conclude nel giugno del 2019, come i due hanno annunciato sui social.

Ma sembra che Francesco Monte abbia già una nuova fiamma: si tratta di Isabella De Candia, una bella modella paragonata a Monica Bellucci. I due sono stati paparazzati da Chi durante una vacanza bollente.

Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione 800mila persone.