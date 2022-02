Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti ospite al Festival di Sanremo 2022

Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti (ospite stasera al Festival di Sanremo 2022) da cui il cantante ha avuto una figlia? Classe 1969 e nata l’11 giugno. Tre anni più giovane di lui e originaria di Cortona, dove insieme al marito e la figlia vive da diversi anni, escluso un periodo passato negli Stati Uniti. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Di mestiere fa la fotografa e nel 2012 ha pubblicato un libro intitolato Tutti i giorni, che raccoglie i migliori scatti della sua vita passata con Jovanotti, il quale ha anche curato la prefazione dell’opera. Molto seguita sui social Francesca pubblica spesso scatti formato polaroid dei suoi viaggi con marito e figlia e momenti di vita quotidiana in casa Cherubini. Inoltre, è presidente della società Sole Luna, realtà che si occupa di tutto quello che ruota attorno al brand Jovanotti, dall’organizzazione dei tour fino al merchandising online. Francesca Valiani e Jovanotti, come detto, hanno una figlia, Teresa Cherubini, nata il 13 dicembre del 1998, per la quale l’artista ha scritto la celebre canzone Per te. La loro storia d’amore è da sogno, dal momento che si sono conosciuti quando erano praticamente dei bambini, tuttavia, nel corso degli anni hanno anche dovuto affrontare un momento di crisi difficilissimo, con un tradimento che ha rischiato di far scoppiare la coppia.

Francesca e Lorenzo si conoscono da quando erano solo dei ragazzini. Lui aveva 14 anni e faceva il dj e metteva i dischi in una discoteca di Cortona, quando le portò un biglietto per partecipare ad una serata in quel luogo. I genitori non la lasciarono andare, ma Francesca ha da sempre conservato quel biglietto nel portafoglio, dove sta ancora oggi. Si sono legati nel 1994. Quattro anni più tardi è nata Teresa e nel 2008 si sono uniti in matrimonio nella Cattedrale di Santa Maria Nuova di Cortona. Tuttavia, nel 2002 una cristi di coppia ha rischiato di compromettere il rapporto, con un tradimento da parte di lei con – stando il gossip dell’epoca – il giornalista Giuseppe Cruciani. Dopo un periodo di distanza, entrambi capirono che erano comunque fatti l’una per l’altro. “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione – ha detto Jovanotti in un’intervista -. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”. Anche Francesca aveva parlato del suo rapporto con il compagno in un’intervista: “Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri”.

Streaming e diretta tv

