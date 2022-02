A che ora inizia Fosca Innocenti: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Fosca Innocenti, la nuova mini-serie tv con protagonista Vanessa Incontrada in onda su Canale 5? Ogni puntata inizierà intorno alle ore 21,40 e chiuderà alle ore 23,50. La durata di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. La prima verrà trasmessa venerdì 11 febbraio 2022; l’ultima venerdì 4 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 11 febbraio 2022, ore 21,40

Seconda puntata: venerdì 18 febbraio 2022, ore 21,40

Terza puntata: venerdì 25 febbraio 2022, ore 21,40

Quarta puntata: venerdì 4 marzo 2022, ore 21,40

Streaming e tv

Dove vedere Fosca Innocenti (qui sopra a che ora inizia) in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv. Siete pronti a gustarvi le avventure della vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli?