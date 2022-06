Perché Floris conduce Otto e mezzo: il motivo dell’assenza di Lilli Gruber

Perché Giovanni Floris conduce oggi Otto e mezzo su La7? Qual è il motivo dell’assenza di Lilli Gruber nel suo storico talk di approfondimento? Oggi – 1 giugno 2022 – la giornalista è assente e al suo posto troviamo il presentatore di Dimartedì. Ve lo diciamo subito: la giornalista è entrata in contatto con un positivo, per questo motivo è in isolamento precauzionale.

“Sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli Gruber ha avuto un contatto con una persona positiva e sta aspettando l’esito del tampone molecolare”, ha spiegato Floris all’inizio della puntata di oggi di Otto e mezzo su La7. La giornalista tornerà dunque regolarmente in onda nei prossimi giorni. Già anni fa c’era stato questo avvicendamento alla conduzione, quando la giornalista aveva avuto qualche problema di salute.