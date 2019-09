Flora Canto, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2019: dalla carriera alla vita privata

Flora Canto è una dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show 2019, il programma televisivo che va in onda su Rai 1 ed è condotto da Carlo Conti.

Qualcuno ricorderà il suo nome perché associato a Enrico Brignano: no, la memoria non vi inganna, perché Flora è la sua compagna e madre della piccola Martina, nata il 10 febbraio di quest’anno.

I due hanno 17 anni di differenza, ma non ne accusano neanche uno.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

Vediamo insieme qual è stato il percorso artistico di Flora Canto e cosa sappiamo della sua vita privata.

Flora Canto, da Uomini e Donne a Tale e Quale Show

Nata a Roma il 12 febbraio 1983, Flora Canto ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di tronista. Il celebre programma di Maria De Filippi è arrivato dopo una grande delusione sentimentale che l’ha spinta a sedere sul trono rosso. Flora aveva una relazione con Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island che l’ha tradita in mondo visione. Dopo l’umiliazione, Flora ha deciso di partecipare al programma della De Filippi nel 2006, ma il suo percorso all’interno del dating show è stato costellato da tante paure e insicurezze finché il suo percorso non si è concluso uscendo mano nella mano con Francesco Pozzessere.

Uomini e Donne è stata un’esperienza illuminante per Flora, poiché è stato in seguito al dating show di Canale 5 che ha deciso d’impegnarsi concretamente nel mondo della recitazione. L’esordio al cinema arriva nel 2008 con il film remake “Vieni avanti cretino” al fianco di Lino Banfi.

La passione per il teatro sfocia anche nel canto, i suoi studi si approfondiscono e le sue collaborazioni aumentano. Il salto di qualità arriva nel 2019, quando Flora viene inserita nel cast di Tale e Quale Show.

Flora Canto, la vita sentimentale prima e dopo Enrico Brignano

Come avevamo già anticipato prima, la disavventura con Filippo Bisciglia si è conclusa in modo brusco perché l’attuale conduttore di Temptation Island all’epoca era un concorrente del Grande Fratello (correva l’anno 2006) e s’infatuò di Simona Salvemini, tradendo Flora.

L’attrice ha poi voltato pagina partecipando a Uomini e Donne, ma l’amore con Pozzessere naufraga perché il ragazzo, inizialmente deciso a lasciare Ischia per raggiungerla a Roma, alla fine decide di non compiere il grande passo: il matrimonio avrebbe dovuto prendere piede il 7 maggio 2010 e invece, dopo un brutto litigio, la coppia ha messo un punto alla loro storia.

La cornice d’amore per Flora ed Enrico Brignano è stata Sabaudia: lì, nel 2013, i due si sono incontrati, si sono amati e hanno messo al mondo una bambina, Martina.

Flora Canto, la vita social su Instagram

I fan di Flora Canto saranno felici di sapere che l’attrice ha un account Instagram aperto che può contare su 260mila follower, un dato che crescerà anche grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show, dove Flora s’impegna a riprodurre fedelmente interpretazione, look e voce dei grandi big della musica italiana e internazionale. Qui potete trovare il suo profilo Instagram, dove spuntano selfie, scatti d’amore e fotografie della sua bambina.