Fast and furious 7 trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Questa sera in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda il film Fast and Furious 7, uscito nel 2015 e diretto da James Wan. Si tratta del settimo film della serie Fast and Furious, nonché l’ultimo in cui appare il compianto Paul Walker, deceduto il 30 novembre 2013 quando le riprese del film erano ancora in corso.

In Fast and Furious 7, settimo capitolo della saga, il gruppo di Dominic Toretto sarà alle prese con Ian Shaw, il fratello di Owen in cerca di vendetta. Dopo gli eventi di Londra, Han viene ucciso a Tokyo da Deckard Shaw e quest’ultimo ha ora desiderio di riscatto. Ragione per cui inizia a dare la caccia alla “famiglia” di Dom Toretto e, a quel punto, le vite di quest’ultimo e tutti gli altri, Roman, Tej, Letty, Brian e Mia, sono in pericolo.

Anche l’agente Hobbs potrebbe essere tra le mire di Shaw, ma un ufficiale governativo che opera nell’ombra è pronto a fornire a Dom e al suo team strumenti e risorse necessari per eliminare l’uomo. Per arrivare a questo, però, sarà necessario liberare un misterioso hacker, rapito da un gruppo di terroristi, che ha creato un congegno capace di localizzare qualunque individuo in tempo reale sull’intero pianeta.

