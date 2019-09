Fast and Furious 7: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, giovedì 12 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 il film Fast and Furious 7, popolare saga cinematografica statunitense basata sulle corse e sulle battaglie d’auto. La pellicola è uscita ad aprile 2015. Si tratta del settimo film della saga che prevede al momento otto film. Il nono e il decimo usciranno nelle sale rispettivamente ad aprile 2020 e ad aprile 2021.

Durante le riprese del settimo film l’attore protagonista, Paul Walker, morì improvvisamente. Per permettere al personaggio interpretato da Walker di poter essere nel film, i suoi due fratelli, Cody e Caleb, accettarono di prendere il suo posto sul set fino alla fine delle riprese. Il volto e la voce di Walker vennero aggiunti in postproduzione.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Fast and Furious 7 | Trama

Dopo aver ferito in modo grave Owen Shaw e aver ucciso tutti i membri della sua squadra di mercenari nel sesto film, Dom, Brian e la loro squadra sono in grado di ritornare negli Stati Uniti e vivere di nuovo la vita normale come avevano desiderato. Ma il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw (Jason Statham) alle spalle di Dominic, cerca vendetta per il ferimento di suo fratello, e dopo la morte di Han in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, l’equipaggio stabilisce di fermare l’uomo che ha ucciso uno di loro prima che lui li trovi per primi.

La trama completa del film

Fast and Furious 7 | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Vin Diesel – Dominic Toretto

Paul Walker – Brian O’Conner

Jason Statham – Deckard Shaw

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Michelle Rodriguez – Leticia “Letty” Ortiz

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Jordana Brewster – Mia Toretto

Ludacris – Tej Parker

Nathalie Emmanuel – Megan Ramsey

Kurt Russell – Mr. Nessuno

Djimon Hounsou – Jakande

Elsa Pataky – Elena Neves

Lucas Black – Sean Boswell

Luke Evans – Owen Shaw

Fast and furious 7 | Trailer

Ecco il trailer del film:

Fast and Furious 7 | Streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 12 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

